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Jan Paul van Hecke’nin Tottenham Hotspur’daki rakibi, 40 milyon euroluk sürpriz bir transfere imza atıyor

Transfers
Tottenham Hotspur
Inter
J. van Hecke
C. Romero
M. van de Ven

Jan Paul van Hecke'nin Tottenham Hotspur'da yakında bir rakibi eksilebilir. Zira Cristian Romero, başta La Gazzetta dello Sport olmak üzere gelen haberlere göre Inter'e doğru hızla ilerliyor. 

İtalyan spor gazetesinin haberine göre Inter, Tottenham Hotspur ile 40 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı. Romero'nun menajerlik ekibiyle görüşmeler ise sürüyor. 

Bu noktada en büyük mesele maaş. Romero yıllık altı milyon euro talep ediyor, ancak Inter buna yanaşmıyor. Beklenti, iki tarafın kısa süre içinde orta yolu bulması yönünde. 

Serie A, Romero için yabancı bir lig değil. Tottenham Hotspur'a transfer olmadan önce uzun yıllar Atalanta ve Genoa'da forma giydi. Şimdi ise geri dönüş yakın görünüyor. 

Bu durum yine de bir miktar şaşırtıcı sayılabilir, çünkü Romero geçen yaz Spurs ile sözleşmesini 2029 ortasına kadar uzatmıştı. Üstelik geçen sezon takım kaptanlığını yaptı ve fit olduğu sürece Micky van de Ven ile güven veren bir ikili oluşturdu. 

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Romero'nun Tottenham Hotspur savunmasının merkezindeki yeri gelecek sezon, Brighton & Hove Albion'dan 60 milyon euro karşılığında gelen Van Hecke tarafından doldurulacak. 

Hollandalı futbolcu geçen hafta sonu Chelsea ile oynanan hazırlık maçında da ilk 11'de başladı (2-1 galibiyet). Van Hecke, İngiliz medyasında özellikle "sert ve istekli" bir izlenim bıraktı.

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