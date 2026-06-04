Jan Paul van Hecke'nin milyonlarca euroluk transferi, NAC Breda'ya inanılmaz bir gelir getirebilir

Breda'da, Hollanda Milli Takımı oyuncusu Jan Paul van Hecke'nin transfer gelişmeleri heyecanla takip ediliyor. Brighton & Hove Albion'da forma giyen 25 yaşındaki savunma oyuncusu, NAC'ye yine milyonlarca euro kazandırabilir.

The Athletic'e göre Tottenham Hotspur, Van Hecke için resmi bir teklifte bulundu. 11 kez milli olan oyuncu, The Spurs'ta teknik direktör Roberto De Zerbi ile yeniden bir araya gelebilir.

Voetbal International adına NAC'yi takip eden gazeteci Joost Blaauwhof, Breda'nın çıkarlarına odaklanıyor. "NAC'de Edgar Mol şimdiden masasının çekmecesinden hesap makinesini çıkarabilir, çünkü Van Hecke çılgın bir meblağ getirecek."

"İngiltere'den gelen haberlere göre Spurs yaklaşık 40 milyon sterlin teklif etti. Bu rakam daha da artacak. NAC yüzde 7,5 pay alacak," diye yazıyor Blaauwhof Perşembe günü X'te.

Bu bilgi doğruysa, NAC, Van Hecke'nin Tottenham'a transferinden en az 3,5 milyon euro kazanabilir.

2020 yılında sağ kanat oyuncusu, Brighton'a transferiyle NAC'ye 2 milyon euro kazandırmıştı. sc Heerenveen ve Blackburn Rovers'ta kiralık olarak forma giydikten sonra Van Hecke, Premier League'de değerli bir oyuncu haline geldi.

Şu ana kadar Brighton formasıyla 131 resmi maça çıktı. Van Hecke'nin İngiltere'nin güney kıyısındaki bu büyük sahil kentinde sözleşmesi sadece bir yıl daha devam ediyor.