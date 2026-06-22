Jan Paul van Hecke’nin adanmışlığı sorgulanıyor: ‘Gerçekten Oranje ile ilgileniyor musun?’

Jan Paul van Hecke’nin transferini tamamladıktan sonra Tottenham Hotspur için çektiği video, NOS muhabiri Rida Deraoui’nin hoşuna gitmedi.

Van Hecke, geçen hafta Tottenham tarafından Brighton & Hove Albion’dan resmi olarak 60 milyon avroya transfer edildi. Deraoui, bu transferin zamanlamasının dikkat çekici olduğunu düşündü. Ayrıca, savunma oyuncusunun yeni kulübü için hazırladığı içerik de ona pek hoş gelmedi.

“Jan Paul van Hecke, Tottenham’a transfer oldu. Ardından Tottenham forması giyerek kulüp için bir fotoğraf ve bir video çekti,” diye söze başlıyor.

“O zaman ben de şöyle düşünüyorum: Bu Dünya Kupası ile mi ilgileniyorsun? Yoksa bir sonraki adımınla mı? Tottenham ile. Videolar çekmek, içerik üretmek…,” diye devam ediyor Deraoui.









Komedyen Jawad es Soufi ise NOS muhabiriyle hiç aynı fikirde değil. “Ne kadar da sert bir yorum dostum,” diye alaycı bir şekilde söze başlıyor. “Aslında bu hoş bir şey, değil mi? Bunu yapmaları.”

Es Soufi’nin tepkisine rağmen Deraoui görüşünden vazgeçmiyor: “Hollanda milli takımıyla antrenman yapıyorsun ve bir yandan da Tottenham için videolar çekiyorsun…”

Bu arada, Dünya Kupası sırasında transferini tamamlayan tek isim Van Hecke değil. Ismael Saibari kısa süre önce PSV’den Bayern Münih’e transfer oldu ve ABD’deki antrenman kampı sırasında Alman kulübü tarafından sağlık kontrolünden geçti.