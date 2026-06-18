Jan Mulder, Hollanda milli takım oyuncusuna sert çıktı: "Onda hiçbir şey bulamıyorum. İzlemeye dayanılmaz!"

Jan Mulder, Dünya Kupası’nda Japonya ile oynanan maçta Frenkie de Jong’un sergilediği performanstan hiç de etkilenmemiş. Analiste göre, 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun performansı “izlenmeye değmezdi” diyor Mulder, NOS’a verdiği demeçte.

Stüdyodaki analistlerden biri olan Erik ten Hag ise De Jong’un Japonya karşısında “fena değil” bir performans sergilediğini düşünüyor. “Ama olağanüstü değildi. Yine de Frenkie harika bir oyuncu. Özellikle oyun kurmanın birinci ve ikinci aşamalarında inanılmaz derecede iyi. Forvetlerin pozisyon almasını sağlayabiliyor.”

“Bu konuda dünyanın en iyilerinden biri. Ayrıca, sözde pasif savunmada ve savunmaya geçişte de son derece önemli bir rol oynuyor, çünkü boşlukları gerçekten kapatabiliyor. Genellikle pozisyonu da çok iyi. Sahayı harika bir şekilde tarayabiliyor.”

“Japonya maçında rakip takım onu çok aradı, ancak etrafındaki diğer oyuncular da daha dominant oynamalı. Tabii ki o, rakip oyuncuları kendine çekebiliyor ve prensipte onunla sahada bir kişi fazla oynuyormuş gibi hissediyorsunuz. Çünkü oyunu geciktirebiliyor, rakipleri kendine çekebiliyor, ancak bu durumda diğer oyuncular da bundan faydalanmalı,” dedi Ten Hag.

Wim Kieft, De Jong’a yönelik eleştirilerin ağırlıklı olarak olumlu olmasına şaşırıyor. “Sanki Frenkie de Jong’a neredeyse hiç eleştirel yaklaşmamamız gerekiyormuş gibi,” diyor analist.

“Sizce de çok sık ve çok uzun süre pas atmayı geciktirmiyor mu? Ara sıra topu tek vuruşta doğrudan Gakpo veya Summerville’e oynarsa oyun hızlanabilir.”

Mulder ise De Jong’a yöneltilen övgülere hiç anlam veremiyor. “Bu gerçekten tuhaf, değil mi? Tek gördüğüm yanlara paslar. Sadece hızlanmayı değil, her şeyi özlüyorum. İzlemeye tahammül edilemez. Yanlara pas vermek, her futbolcu bunu yapabilir. Başka bir şey yapamadığı söylenemez, ama görünüşe göre bunu bulmak zor,” diye sert bir şekilde sözlerini noktaladı.