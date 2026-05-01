Jan Joost van Gangelen açıkladı: Eredivisie'nin süper yeteneği dikkat çekici bir transfere açık

ESPN'deki "Voetbalpraat" programında, FC Twente'nin önümüzdeki yaz üç pahalı defans oyuncusunu satacağı sonucuna varıldı. Bart van Rooij, Ruud Nijstad ve Mats Rots, Enschede'deki son haftalarını geçiriyor.

Özellikle Nijstad (18) ve Rots (20) için bu biraz erken gibi görünüyor, ancak büyük olasılıkla bu üst düzey yetenekler Twente'de kalmayacak.

Merkez savunma oyuncusu Nijstad'ın geleceği büyük olasılıkla bir Avrupa üst düzey kulübünde yatarken, sunucu Jan Joost van Gangelen'e göre sol bek Rots ise bambaşka maceralara da açık.

“Onu şahsen hiç tanımıyorum, ama biraz fırsatçı olduğunu duydum. Büyük bir kulüp gelirse bunu kabul eder, ama Suudiler bir çanta dolusu parayla gelirse o da kabul eder. Tabii ki bu herkesin kendi bileceği bir şey,” diyor Van Gangelen.

RTV Oost muhabiri Tijmen van Wissing bu bilgiyi doğruluyor gibi görünüyor. “Onda o kaygısız tavır var ve hayatı rahatça yaşıyor.” Van Gangelen bunu biraz üzücü buluyor. “Çünkü o gerçekten çok iyi!”

Rots, Jong Oranje'nin genç milli takımında oynuyor ve şu ana kadar Twente adına kırk resmi maçta forma giydi. Transfermarkt'a göre piyasa değeri 10 milyon euro.

Bu arada, Suudi Pro Ligi'nden kulüplerin de Rots için talepte bulunması şaşırtıcı olmaz. Genç Avrupalı yeteneklerin Orta Doğu'ya geçiş yapması giderek daha sık görülüyor.