Manchester United ve Barcelona’nın eski teknik direktörü Louis van Gaal, UEFA’nın yenilenen Şampiyonlar Ligi formatını sert sözlerle eleştirdi. Efsanevi Hollandalı teknik adam, yeni formatın sportif dürüstlük ve futbolcuların sağlığı yerine maddi kazancı ön planda tuttuğunu savundu.

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Louis van Gaal, UEFA'nın para kazanma makinesine sert çıktı

Van Gaal, NOS'a yaptığı açıklamada, “UEFA'nın böyle bir turnuva formatı ortaya koyması saçmalık. Artık Jan Doedel [Hollandacada aptal anlamına gelen argo bir ifade] bile katılabiliyor,” dedi. Van Gaal'ın tepkisi, Şampiyonlar Ligi'ndeki 2024 değişikliğinden kaynaklanıyor. Bu değişiklikle kulüp sayısı 32'den 36'ya çıktı ve her takımın ilk aşamada sekiz maç oynadığı tek bir lig tablosuna geçildi. Van Gaal'a göre bu genişlemenin nedeni futbolda kaliteyi artırmak değil, açgözlülük.

Eski Hollanda teknik direktörü, turnuvanın ticarileşmesine uzun süredir karşı çıktığını vurgulayarak, “UEFA yalnızca para kazanmayı düşünüyor,” diye devam etti. Ajax'ı 1995'te Avrupa şampiyonluğuna taşıyan Van Gaal için bu yeni bir görüş değil. Turnuvayı daha 1994'te “ticari bir canavar” olarak nitelendirmişti.

Van Gaal, daha fazla takımın katılımına izin verilmesiyle UEFA'nın, taraftarların hak ettiği üst düzey taktik mücadeleleri tek taraflı sonuçlar ve daha yüksek yayın gelirleri uğruna feda ettiğini savunuyor.

Son dönemde bol gollü maçların artmasını da seyir zevkindeki bir gelişme olarak değil, takımlar arasındaki büyük kalite farkının kanıtı olarak görüyor.

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Avrupa futbolu için kademeli sistem önerisi

Van Gaal, mevcut “İsviçre modeli” lig aşaması yerine rekabet dengesini sağlamak amacıyla diğer uluslararası sporlardan esinlenen bir sistem önerdi. Futbolun, ülkelerin performans düzeylerine göre kesin biçimde farklı kademelere ayrıldığı buz hokeyini örnek alması gerektiğine inanıyor.

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Benzer kalitedeki kulüplerin aynı gruplarda yer almasının maçların çekişme düzeyini artıracağını ve uzun sezon boyunca oyuncuların üzerindeki fiziksel yükü daha yönetilebilir hâle getireceğini savunuyor.

Avrupa futbolunda yeniden yapılandırılmış bir kademe sistemine ilişkin görüşünü anlatan Van Gaal, “Tıpkı buz hokeyindeki gibi. Orada A seviyesi, B seviyesi ve benzerleri var,” dedi. “Elbette Avrupa Ligi ve Konferans Ligi de var ama UEFA bunun arkasına saklanıyor.” Van Gaal'a göre mevcut sistem kapsayıcıymış gibi görünse de üst düzey oyuncuları, eleme turlarının ilerleyen aşamalarına kadar gerçek bir rekabet gerilimi taşımayan daha fazla maçta oynamaya zorluyor. Bunu da futbolun tarihine haksızlık olarak görüyor.

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Hollandalı teknik adam, bu görüşü onlarca yıldır dile getirdiğini ancak Nyon'daki yetkililerin önerilerini dikkate almadığını da söyledi. “Bunu [kademelere ayırmayı] yaptığınızda daha üst düzey ve daha heyecanlı maçlar elde edersiniz. Sakatlıklar da azalır. Bunu UEFA'ya yirmi yıl önce söyledim ama beni dinlemiyorlar,” diyerek yakındı.

Önerisine göre en büyük kulüpler, daha sık karşılaşacakları daha kısa bir fikstürde mücadele edecek. Bu da “Şampiyonlar” adının saygınlığını korurken toplam maç sayısını azaltabilir.

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Oyuncu sağlığı ve sakatlık krizi

Van Gaal, taktik ve turnuva yapısına ilişkin eleştirilerinin yanı sıra genişleyen maç takviminin günümüz futbolcuları üzerindeki fiziksel etkisinden de ciddi endişe duyuyor.

“Çok fazla maç var. Bunun nedenlerinden biri de Şampiyonlar Ligi'ndeki yeni ve daha geniş lig aşaması. Sonuç olarak sakatlıklar da artıyor,” dedi.

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Bu sorun, Paris Saint-Germain ile Barcelona arasındaki büyük ilgi gören karşılaşmada birden fazla yıldız oyuncunun oyundan çıkmak zorunda kalmasıyla da gündeme geldi. Van Gaal, Hansi Flick ve Luis Enrique gibi teknik direktörlerin ortaya koyduğu 4-2'lik seyir zevkinden keyif aldığını kabul etse de bu tür maçların, sonunda oyuncuları yıpratan yoğun fikstür içinde giderek nadir görülen istisnalar hâline geldiği uyarısında bulundu.

Van Gaal, çözümün futbol kalitesini her şeyin önüne koyan, daha az takımın katıldığı ve daha sade bir turnuvaya dönüş olduğu sonucuna vardı. Mevcut gidişatın sürdürülemez olduğunu, çünkü maç sayısının fazlalığının dünyanın en iyi yeteneklerinin uzun süre sahalardan uzak kalma oranını artırmaya devam edeceğini savundu.