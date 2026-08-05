Bunu Sport Bild bildiriyor. Buna göre 40 yaşındaki birinci kaleci ise önce bir ara vermek istiyor. Ancak sonrasında danışman rolünde geri dönüş yapması onun açısından gayet mümkün görülüyor. Neuer ile Dreesen birbirlerini uzun yıllardır tanıyor, yakın bir ilişki sürdürüyor ve düzenli olarak fikir alışverişinde bulunuyor.

Neuer, ilkbaharda sözleşmesini bir kez daha 2027'ye kadar bir yıl uzattı - muhtemelen son kez. Geçen hafta Tegernsee'deki antrenman kampında, "Artık bırakacağım gibi görünüyor" dedi.

Gelecek sezonda Neuer'in daha fazla maçı yedeği ve belirlenmiş halefi Jonas Urbig'e bırakması bekleniyor. Hem de yalnızca Neuer'in dinlendirilmesi gerektiğinde değil, önemli maçlarda da bilinçli olarak. Böylece 22 yaşındaki kalecinin gelecekteki rolündeki baskıya alışması amaçlanıyor.

FC Bayern: Uli Hoeneß, Manuel Neuer'e övgü yağdırdı

İlerlemiş yaşına rağmen FC Bayern'de Neuer'in performansına dair en ufak bir şüphe olmadığı anlaşılıyor. Kulübün patronu Uli Hoeneß, Sport Bild'e, "Manuel hâlâ en iyilerden biri. Kesinlikle dünya klasında" dedi. "Gelecek yıl da takıma yine çok şey katabilir. Manuel karakter olarak gereken her şeye sahip, genç oyuncular için de bir örnek. Hırslı ve takım için hâlâ inanılmaz derecede önemli."

DFB Takımı ile hayal kırıklığı yaratan son Dünya Kupası katılımının ardından Neuer, diğer milli oyuncular gibi kısa süre önce uzatılmış özel izninin tadını çıkardı. Geçen hafta antrenmanlara başladı, şu anda ise Münih kafilesiyle birlikte Asya'da bulunuyor. Ancak Jeju SK FC ile oynanan hazırlık maçında kadroda yer almadı. Muhtemelen cuma günü Aston Villa ile oynanacak hazırlık maçında (14.00) en azından bir süreliğine FC Bayern kalesine geri dönecek.