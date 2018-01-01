Jamie Redknapp: Pochettino bu yaz Manchester United'ın başına geçecek

Eski Tottenham oyuncusu Jamie Redknapp, sezon sonunda Manchester United'ın başına Mauricio Pochettino'nun geleceğini iddia etti.

Kabus gibi bir sezon geçiren Manchester United'ta beklenen oldu ve Teknik Direktör Jose Mourinho'nun görevine son verildi. Mourinho'nun koltuğunu ise sezon sonuna kadar olmak üzere Norveçli Ole Gunnar Solskjær devraldı.

Tottenham'ın eski oyuncusu Jamie Redknapp ise sezon sonunda Kırmızı Şeytanlar'ın başına mevcut Tottennham Teknik Direktörü Mauricio Pochettino'nun getirileceğini iddia etti.

Redknapp, diğer teknik direktör seçeneklerinin de konuşulmaya devam ettiğini ancak Manchester United'ın ligi bilen bir teknik direktörün göreve gelmesini istediğini belirtti.

Redknapp Sky Sports'a verdiği demeçte, "Bence Manchester United, Pochettino'yu göreve getirecek. Tottenham taraftarı tabii ki endişelenmeli çünkü o 'özel olan' ve herkesin kendi takımında istediği harika bir teknik direktör. Tottenham, onu elinde tutmak için elinden geleni yapmalı. Çok yetenekli biri, oyuncular ona tapıyor. Manchester United'ın onu neden istediğini anlamak zor değil." ifadelerini kullandı.

Manchester United, bu sezon Premier Lig'de 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 26 puanla 6. sırada yer alıyor.