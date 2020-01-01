Jamie Redknapp: Liverpool, Sancho'yu Manchester United'a kaptıracak
Transfer spekülasyonlarının ortasındaki isimlerden biri olan Jadon Sancho'nun gelecek sezon hangi takımda oynayacağı büyük bir merak konusu.
Borussia Dortmund'un genç İngiliz oyuncusu için Manchester United ve Liverpool en ciddi adaylar olarak görülüyor.
Liverpool'un eski oyuncularından Jamie Redknapp, Sky Sports'a yaptığı açıklamada Sancho'nun Liverpool'a gelmesini istediğini ancak genç yıldızı Manchester United formasıyla görebileceğimizi söyledi.
Redknapp "Jadon Sancho'nun Premier Lig'e gelmesi an meselesi. Bundesliga gibi önemli bir arenada gösterdiği performans fazlasıyla iyi. Topla harika şeyler yapabilen zeki bir süper yıldızdan bahsediyoruz. Artık Neymar kalitesindeki yıldızları Premier Lig'de göremiyoruz. Sancho hangi kulübe gelirse gelsin büyük bir etki yaratacaktır. Onu Liverpool'da görmek isterim ama bence Manchester United'a gidecek" ifadelerini kullandı.
Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 35 resmi maça çıkan Sancho, 17 gol ve 18 asistlik performans sergiledi.