Jamie Redknapp, Max Dowman’ın Fleetwood Town karşısında kırmızı kart görmesinin ardından Mikel Arteta’nın saha kenarında genç oyuncuya yönelik sert tepkisini ağır biçimde eleştirdi. Redknapp, Arsenal teknik direktörünün genç forvetle yüzleşmek için soyunma odasına kadar beklemesi gerektiğini savundu.

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Arsenal, Carabao Cup'a sürpriz şekilde veda etti

Arsenal, salı günü League Two ekibi Fleetwood Town ile oynadığı maçın 1-1 bitmesinin ardından penaltılarda elenerek Carabao Cup'a sürpriz şekilde veda etti. Ancak maçın en çok konuşulan olayı, 16 yaşındaki Dowman'ın maçın sonlarında gördüğü kırmızı kart oldu.

Arsenal'ın hücum oyuncusu, Harrison Neal'a tekme savurmasının ardından 86. dakikada şiddetli hareket nedeniyle oyundan atıldı. Dowman, Fleetwood'un orta saha oyuncusunun kendisine arkadan sert bir müdahalede bulunması üzerine o anki öfkeyle karşılık verdi. Dowman sahadan çıkarken Arteta'nın teknik alanının kenarında genç oyuncuyla sert bir şekilde konuştuğu görüldü. Saha kenarındaki bu konuşma, eski Liverpool orta saha oyuncusu Redknapp'ın sert eleştirilerine neden oldu.

Redknapp, Arteta'nın saha kenarındaki sert tepkisini eleştirdi

Redknapp, Arteta'nın tepkisinin genç bir oyuncuya karşı fazlasıyla sert olduğunu düşünüyor. Disiplinle ilgili görüşmelerin her zaman kapalı kapılar ardında yapılması gerektiğini savundu.

Redknapp, The Overlap programında şöyle dedi: “Bunu yapabileceğinizi düşünmüyorum. Soyunma odasına dönene kadar beklemelisiniz. Ona karşı çok sert bir tavırdı. Hiçbir şey söylemeyin. Zaten maçı 85. dakikadan önce koparmış olmaları gerekirdi.”

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Redknapp, Arsenal'ın genç hücum oyuncusunu savundu

Arteta'yı eleştiren Redknapp, Dowman'ın anlık olarak soğukkanlılığını kaybetmesine anlayış gösterdi. Karşılık vermesine yol açan ilk müdahale nedeniyle Neal'ın ceza almamasını biraz şanslı buldu.

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Redknapp sözlerini şöyle sürdürdü: “Tehlikeli bir müdahaleydi. Bizim zamanımızda ‘Ne müdahale ama’ der, bunu kutlardınız. Bir oyuncunun bacağına her takıldığınızda dizine zarar verme riskini alırsınız. Sanırım Dowman da bu yüzden tepki verdi.”

Arsenal, Liverpool maçına odaklanıyor

Arsenal, Dowman'ın oyundan atılmasına resmen itiraz etti. Kırmızı kart kararı değişmezse genç oyuncu üç maç ceza alacak ve Liverpool, Hull City ve Newcastle'a karşı oynanacak Premier League maçlarında forma giyemeyecek.

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Kulüp, Carabao Cup tarihinin en büyük sürpriz sonuçlarından birini geride bırakmak zorunda. Arteta'nın ekibi, Liverpool ile oynayacağı kritik Premier League maçı için pazar günü Anfield'a gidecek. Arsenal, sekiz maçın ardından lig tablosunda ikinci sırada yer alıyor. Lider Manchester City'nin yalnızca averajla gerisinde.