Jamie Redknapp, Fleetwood Town karşısında kırmızı kart gören Max Dowman’a kenarda sert tepki gösteren Mikel Arteta’yı ağır biçimde eleştirdi. Redknapp, Arsenal teknik direktörünün genç forvetle yüzleşmek için soyunma odasına kadar beklemesi gerektiğini savundu.

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Arsenal, Carabao Kupası'na sürpriz şekilde veda etti

Arsenal, salı günü League Two ekibi Fleetwood Town karşısında 1-1 biten maçın ardından penaltılarla elenerek Carabao Kupası'na sürpriz şekilde veda etti. Ancak maçın en çok konuşulan olayı, 16 yaşındaki Dowman'ın maçın sonlarında gördüğü kırmızı karttı.

Arsenal'in hücum oyuncusu, Harrison Neal'a tekme attığı gerekçesiyle 86. dakikada şiddetli hareketten kırmızı kart gördü. Dowman, Fleetwood'un orta saha oyuncusunun arkadan yaptığı sert müdahalenin ardından o anın öfkesiyle karşılık verdi. Dowman sahayı terk ederken Arteta'nın, teknik alanının kenarında genç oyuncuyla sert bir şekilde konuştuğu görüldü. Kenarda yaşanan bu konuşma, eski Liverpool orta saha oyuncusu Redknapp'ın sert eleştirisini çekti.

Redknapp, Arteta'nın kenardaki sert tepkisini eleştirdi

Redknapp, Arteta'nın tepkisinin genç bir oyuncuya karşı fazlasıyla sert olduğunu düşünüyor. Disiplinle ilgili konuşmaların her zaman kapalı kapılar ardında yapılması gerektiğini savundu.

Redknapp, The Overlap programında şöyle dedi: “Bunu yapabileceğinizi düşünmüyorum. Soyunma odasına dönmeyi beklemeniz gerekir. Ona karşı çok sert bir tavır sergiledi. Hiçbir şey söylememeliydi. Zaten o maçı 85. dakikadan önce koparmaları gerekirdi.”

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Redknapp, Arsenal'in genç hücum oyuncusunu savundu

Arteta'yı eleştiren Redknapp, Dowman'ın bir anda soğukkanlılığını kaybetmesine anlayış gösterdi. Karşılık vermesine yol açan ilk müdahale nedeniyle Neal'ın ceza almamasını bir ölçüde şanslı buldu.

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Redknapp sözlerini şöyle sürdürdü: “Tehlikeli bir müdahaleydi. Bizim zamanımızda ‘Ne müdahale ama’ der, bunu kutlardınız. Bir oyuncunun bacağına her takıldığınızda dizini sakatlama riski yaratırsınız. Sanırım Dowman da buna tepki verdi.”

Arsenal, Liverpool maçına odaklanıyor

Arsenal, Dowman'ın kırmızı kartına resmen itiraz etti. Kırmızı kart geçerli sayılırsa genç oyuncu üç maç ceza alacak ve Liverpool, Hull City ile Newcastle'a karşı oynanacak Premier Lig maçlarında forma giyemeyecek.

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Kulübün, Carabao Kupası tarihinin en büyük sürpriz sonuçlarından birini hızla geride bırakması gerekiyor. Arteta'nın takımı, Liverpool ile oynayacağı önemli Premier Lig maçı için pazar günü Anfield'a gidecek. Arsenal, sekiz maçın ardından lig tablosunda ikinci sırada. Lider Manchester City'nin yalnızca averajla gerisinde bulunuyor.