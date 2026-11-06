Jamie Carragher, Aston Villa taraftarlarıyla yaşadığı sert tartışmaya rağmen İngiliz futbolundaki hiyerarşiye ilişkin tartışmalı değerlendirmesinden geri adım atmadı. Eski Liverpool savunmacısı, Manchester United'ın Unai Emery'yi hedef alması gerektiğini öne sürerek daha önce büyük tepki çekmişti. Bu açıklama, onu neredeyse hukuki bir mücadeleyle karşı karşıya bırakıyordu.

Reklam

Sky Sports yorumcusu hukuki işlemden kurtuldu

Eski Liverpool oyuncusu, Old Trafford'daki boş teknik direktörlük görevi için Emery'yi önermesiyle tartışma yaratmıştı. Aston Villa taraftarlarının sert tepkisi üzerine Carragher, sosyal medyada onlara “Kesin şu s***min sesinizi” dedi.

Birmingham kulübü, bu sert çıkış nedeniyle hukuki yollara başvurmayı ciddi biçimde değerlendirdi. Ancak sonunda bu planlarından vazgeçti; eski Liverpool savunmacısından resmî bir özür aldı.

Carragher kulüpler arasındaki statü farkını açıkladı

Carragher, Telegraph için kaleme aldığı köşe yazısında görüşünü açıklığa kavuşturmaya çalışırken futbolda kulüpler arasında belirgin bir hiyerarşi bulunduğunu savundu. Emery'nin mevcut kulübüne saygısızlık etme niyetinde olmadığını vurguladı.

Carragher, “Bir kulübün büyüklüğünü belirleyen kazanılan kupalar, taraftar kitlesinin büyüklüğü, mali güç, tarih ve dünya çapındaki konum gibi her ölçütte United'ın Villa'yı geride bıraktığına şüphe yok. İkisi karşılaştırıldığında aralarında yakınlık bile yok. United büyüklüğünde bir kulüp Aston Villa'nın teknik direktörlerini veya oyuncularını istediğinde, geleneksel olarak onları aldığını söylemek bana tartışmalı gelmedi” diye yazdı.

Reklam Reklam

Old Trafford ve Villa Park'taki beklentiler farklı

Emery, Villa'yı dönüştürdü; takımı Avrupa Ligi şampiyonluğuna taşıdı ve üç sezonda iki kez Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını sağladı. Bu olağanüstü başarıya rağmen Carragher, Manchester'da teknik direktörlerin üzerindeki baskının bambaşka olduğuna inanıyor.

Related Topics

“United şu anda açıkça Real Madrid, Bayern Münih ve PSG seviyesinde değil” diye ekledi. “Ancak Old Trafford'a giden her teknik direktörden, sözleşmesi boyunca bu Avrupa devleriyle başa baş mücadele edecek bir takım kurması beklenir. Bunun altındaki her sonuç başarısızlıktır. Villa aynı ölçütle değerlendirilmez.”

“Emery, Villa'nın 1981'de şampiyonluk kazanan Ron Saunders'dan bu yana en iyi teknik direktörü. Ancak takımını Barcelona deplasmanına götürüp 3-0 gibi ağır bir yenilgi alsa bile bu, Avrupa'nın köklü devlerinden birine karşı anlaşılabilir bir tökezleme olarak görülür. United'ın teknik direktörleri ise böyle bir yenilgiyi daha fazla sorgulanmadan geride bırakamaz.”

Reklam

Emery, zor günler geçiren Manchester United'ın deplasmanına gidiyor

Emery, Villa'yla bu hafta sonu Old Trafford'a gidecek. Rakipleri, şu anda Michael Carrick'in çalıştırdığı ve yalnızca gol averajıyla düşme hattının hemen üzerinde bulunan United olacak.

Villa, hafta içinde Katalonya'da aldığı ağır yenilginin ardından toparlanmak istese de beklentilerin ağır yükü ev sahibi takımın üzerinde kalmayı sürdürüyor.