Jamie Carragher: Mane ile Salah arasında aylardır sorun var
Premier Lig’in lideri Liverpool’un dördüncü haftada Burnley’yi 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada birkaç pozisyonda kendisine pas vermeyen Mohamed Salah’a tepki gösteren Sadio Mane’nin hareketleri dikkatleri çekti.
85. dakikada oyundan alınan Senegalli oyuncu, yedek kulübesinde sakinleşmekte zorlandı.
İngiliz ekibin eski kaptanı Jamie Carragher, iki oyuncu arasındaki bu sorunun aylardır var olduğunu belirtti.
The Telegraph’a konuşan Carragher “Eğer bu sorun çözülmezse ileride daha büyük problemlere sebebiyet verebilir. Mane o maçtaki tepkiyi sadece pas alamadığı için göstermedi. Burnley maçındaki olaylar, aylardır biriken sorunlarla dolan bardağı taşıran son damlaydı. Buna rağmen Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Napoli maçında Mane hiç de bencil bir görüntü sergilemedi ve Salah’a pas atmaya çalıştı” ifadelerini kullandı.
Şampiyonlar Ligi’nde Napoli’ye 2-0 mağlup olan Liverpool, 5’te 5 ile liderlik koltuğunda oturduğu Premier Lig’in altıncı haftasında 22 Eylül Pazar günü Chelsea’ye konuk olacak.