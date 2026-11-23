Jamie Carragher, Manchester United'ın pazar günü Liverpool'a 4-0 yenildiği maçta Matthijs de Ligt için “üzüldüğünü” söyledi. Eski Liverpool savunmacısı, Mauricio Pochettino'nun Hollandalı oyuncuyu sezonun ilk 11'deki ilk maçında böylesine yüksek tempolu bir ortamda sahaya sürme kararını “tuhaf” buldu.

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Pochettino'nun ilk maçında 10 kişi kalan United dağıldı

Liverpool'un Anfield'da farklı bir galibiyet aldığı maç, United'ın başındaki Pochettino için kâbus gibi başladı. Karşılaşmanın seyri ilk 13 dakikada değişti. Leny Yoro, 10. dakika dolmadan Alexander Isak'ın kaleye doğru önünün açık olduğu koşusunu engellediği için doğrudan kırmızı kart gördü.

Dominik Szoboszlai, bu pozisyonun ardından kazanılan serbest vuruşta konuk ekibi cezalandırdı. Florian Wirtz ise Rio Ngumoha'nın ortasıyla farkı ikiye çıkardı. İkinci golün asistini yapan 18 yaşındaki İngiltere millî takım oyuncusu Ngumoha, ikinci yarıda gol attı . Son bölümde Victor Munoz dördüncü golü kaydetti.

Carragher, De Ligt tercihine anlam veremedi

Sky Sports'ta konuşan Carragher, Pochettino'nun De Ligt'e sezonun ilk 11'deki ilk maçında şans verme kararını sorguladı. Carragher, “Bence gerçekten garip bir karardı” dedi. “Çok tuhaf bir karardı. Kalitesinden dolayı değil; kariyerinde başardıklarına ve oynadığı kulüplere baktığınızda Harry Maguire'dan daha iyi bir stoper olduğunu düşünüyorum.

“Ama maç oynamamıştı. Onu Anfield'daki deplasman maçında oynatmak bu yüzden çok yanlış geldi. Sahada ne yapacağını bilemez hâldeydi. Öyle bir noktaya geldi ki ona gerçekten üzüldüm ve teknik direktörden onu oyundan alıp bu zor durumdan kurtarmasını istedim.

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“Bayern Münih, Ajax ve Juventus gibi üst düzey kulüplerde oynadı. Bunlar dünyanın en büyük kulüplerinden bazıları. Onu böyle oynarken görmek... Ona üzüldüm.”

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Zor günler geçiren Manchester United'ın üzerindeki küme düşme baskısı artıyor

Anfield'daki yenilgi, United'ın kötü geçen Premier League sezonundaki sıkıntılarını artırdı. Takım, 11 maçta topladığı yalnızca sekiz puanla 19. sırada bulunuyor. Puan tablosundaki tehlikeli konumları sorulan kaptan Bruno Fernandes, toparlanmayı takımın kendisinin başlatması gerektiğini kabul etti. “Çok acı verici ve canımızı çok yakıyor. Bizim için zor bir dönem ama bu durumdan çıkabilecek olan yalnızca biziz” dedi.

Yoro'nun kırmızı kartının ardından dört gol yemelerine rağmen orta saha oyuncusu, baskı altında takım arkadaşlarının gösterdiği mücadeleyi övdü. Fernandes, “Sonuç almak istersiniz ama bugün bunu başaramadık. Üzerinde düşünebileceğimiz çok şey var ve takımda güçlü bir karakter gördüm” diye devam etti. “Sonuç bunu yansıtmayacak ama soyunma odasındaki herkesle gurur duyuyorum.”

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Pochettino'yu takımı toparlamak için hemen zorlu bir mücadele bekliyor

Zorlu geçen ilk maçının ardından United'ı son üç sıradan çıkarmaya çalışan Pochettino'nun hata payı yok. Ligde 11 maçta alınan yalnızca sekiz puanla, 19. sıradan yükselme çabasında yaklaşan her karşılaşma büyük önem taşıyor.

Böylesine ağır bir yenilginin ardından özgüveni yeniden kazanmak hayati olacak. Bu, özellikle Yoro'nun kırmızı kartından ve De Ligt'in maç eksiğiyle dönüşünden etkilenen savunma için geçerli. Pochettino, Fernandes'in vurguladığı soyunma odasındaki mücadele ruhunu hızla ihtiyaç duyulan puanlara dönüştürmek zorunda.