Jamie Carragher: Jürgen Klopp'un Kylian Mbappe ile konuştuğunu biliyorum

Jamie Carragher, Liverpool'un Kylian Mbappe için Santiago Bernabeu'ya giden yolda mükemmel bir basamak olduğuna inanıyor.

Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya karşı hat-trick yapmasının ardından herkes tarafından konuşulmaya başlandı.

Jamie Carragher, Dünya Kupası şampiyonunu Liverpool'a gelmeye ikna edilebileceğine inanıyor.

Kırmızılar'ın efsanesi, Jürgen Klopp'un geçmişte verdiği demeçlerinde bir Fransız forvet istediğini dile getirmesini olası bir hamle olarak görüyor.

Carragher, Real Madrid büyüsünün Mbappe'nin dikkatini çekebileceğini kabul ediyor ancak Anfield'ın da Santiago Bernabeu'ya giden bir basamak olduğunu düşünüyor.

Jamie Carragher ne dedi?

Carragher, CBS Sports'a yaptığı konuşmada Mbappe'nin Merseyside'a gelme ihtimalini değerlendirdi.

"Şaka yapmıyorum, Liverpool, Mbappe, Monaco'dayken transfer şanslarının yüksek olduğunu düşünüyordu. O zamanlar Jürgen Klopp'un Mbappe ile konuştuğunu biliyorum ve eminim başka kulüpler de vardı."

"Mbappe sanırım kariyerinin bir aşamasında Real Madrid için oynayacak. Ancak bir sonraki adımı atmadan önce Liverpool'un böyle bir oyuncu için mükemmel bir istikamet olabileceğini düşünüyorum."

"Liverpool veya Manchester City iyi olurdu çünkü Premier Lig'de görebileceğiniz en iyi takım onlar. Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde oynarken Mbappe'nin söyledikleri hepimizi heyecanlandırdı."

Mbappe, Liverpool hakkında ne söyledi?

Mayıs 2020'de Mbappe, Premier Lig şampiyonluğunu kazanan Liverpool'un çabalarını dile getirerek İngiliz ekibini övmüştü.

The Mirror'a konuşan Mbappe, "Bu sezon Liverpool, Premier Lig'de makine gibiydi. Kazanmayı kolaylaştırdılar ama gerçek şu ki kazanmak asla kolay değildir. Performansları öylece gerçekleşmiyor. Acımasız olmaları antrenmanlarda çok çalışmaktan ve çok iyi bir menajere sahip olmaktan geliyor." dedi.

Klopp, Mbappe ve Jadon Sancho ile temasları gündeme geldiğinde beIN Sports'a şunları söylemişti:

"Ertesi günü ilgilendirmeyen bu tür sorulara yanıt veremem. Hepsini çok beğeniyorum. İnanılmaz oyuncular."

"Fransız bir oyuncuya sahip olmak isteriz, ancak bazıları bizim için çok pahalı. Kylian PSG'nin oyuncusu. Griezmann da Barcelona'ya gitmek istedi, ki ne kadar iyi bir takım olduğunu hepimiz biliyoruz."

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Mbappe'nin PSG ile sözleşmesi 2022 yazında sona eriyor. 22 yaşındaki oyuncu ile Fransız devi arasında henüz sözleşme görüşmeleri yapılmadı.

Fransız yıldız, Barcelona karşısındaki etkileyici performansının yanı sıra PSG için çıktığı 153 karşılaşmada 111 gol kaydetti.