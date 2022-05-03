Manchester United, Ajax teknik direktörü Erik ten Hag ile anlaşma sağlandığını ve Hollandalı teknik adamın bu yaz takımın başına geçeceğini duyurmuştu.

Anlaşmanın resmileşmesinden bu yana Ten Hag'ın United'da başarılı olup olamayacağına dair tartışmalar hız kesmedi.

Kadroda ciddi bir revizyona gitmesi beklenen United'ın zirveye oynamak için zamana ihtiyacı olduğunu düşünenlerin sayısı bir hayli fazla.

Ancak Jamie Carragher bu görüşlere katılmıyor.

"Bu tamemen saçmalık"

Sky Sports'taki Monday Night Football programında konuya ilişkin görüşlerini paylaşan Carragher, Ten Hag'ı Klopp'la kıyasladı.

2015'te Liverpool'da görevi devraldığında kadroda önemli değişikliklere giden Alman teknik adam takımını kısa sürede İngiltere'nin ve Avrupa'nın en iyileri arasına sokmayı başarmıştı.

"Bence Jürgen Klopp'un işi elindeki bütçe nedeniyle daha zordu. Manchester United'ın başına geçecek her menajer Klopp'a göre daha büyük bir bütçeyle çalışacak."

"İnsanlar Ten Hag'ın başarılı olmak için ne kadar süreye ihtiyacı olduğundan bahsederken, United'ı Manchester City ve Liverpool'un beş, hatta 10 yıl gerisine koyuyor."

"Bana göre bu tamamen saçmalık, üst düzey bir menajer, üst düzey bir kulübü iki yılda düzlüğe çıkarabilir. Ligi ya da Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktan bahsetmiyorum, ama şampiyonluklara oynayacak seviyeye gelmeliler."

Neville'a göre 4-5 yıla ihtiyaç var

Programın diğer konuğu olan, Manchester United'ın eski futbolcusu Gary Neville ise Carragher'ın fikrine katılmıyor.

"Ten Hag, son beş yıl içinde inanılmaz temeller atmış iki menajer Pep Guardiola ve Jürgen Klopp'la karşı karşıya gelecek."

"Ben onun durumunu Sir Alex Ferguson ve Wenger'le karşılaşan Gerard Houllier'ye veya karşısında Jose Mourinho, Sir Alex ve Wenger'i bulan Rafa Benitez'e daha çok benzetiyorum."

"Şampiyonluk için 4-5 yıl gerekiyor. Hepimiz takımın başına gelip bir anda Guardiola'yı ve Jürgen Klopp'u geride bırakmasını istiyoruz, ama bunun gerçekleşmesi pek olası değil."