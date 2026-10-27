Jamie Carragher, Harry Kane’in tarihi Ballon d’Or zaferine ilişkin açık sözlü bir değerlendirme yaparak golcünün Tottenham’da kalsaydı ödülü kazanamayacağını öne sürdü. Eski Liverpool savunmacısı, İngiltere kaptanının dünya çapında bireysel olarak takdir görmesinde Almanya’ya transferinin belirleyici etken olduğuna inanıyor.

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İngiltere için tarihi bir zafer

Kane, Kylian Mbappe ve Lamine Yamal gibi yıldızları geride bırakarak 2026 Ballon d'Or ödülünü kazandı ve resmen dünyanın en iyi oyuncusu seçildi. 33 yaşındaki futbolcu, kulübü ve ülkesi adına toplam 73 gol attığı olağanüstü bir sezonun ardından bu başarıya ulaşarak günümüz futbolunun simge isimlerinden biri olduğunu bir kez daha gösterdi.

Kane, 2001'de Michael Owen'dan bu yana ödülü kazanan ilk İngiliz futbolcu oldu ve İngiltere'nin 25 yıllık bekleyişine son verdi. Bayern Münihli golcü, geçen sezon Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü de kazandı ve İngiltere'nin Kuzey Amerika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nı üçüncü sırada tamamlamasında önemli rol oynadı.

Eski Liverpool savunmacısı Carragher, forveti bu inanılmaz başarısından dolayı övmekte gecikmedi. Yorumcu, Sky Sports'a yaptığı açıklamada, “Çok mutluyum. Ne kariyer geçirdi, ne kadar iyi bir oyuncu. Ülke olarak yeterince Ballon d'Or kazanan futbolcumuz yok” dedi. Eski takım arkadaşı Owen'a değinerek bir İngiliz futbolcunun ödülü kazanması için uzun süre beklendiğini hatırlatan Carragher, Real Madridli Jude Bellingham'ın da Kane'in izinden giderek “kendi dönemlerinin en büyük oyuncularından biri” olabileceğini öngördü.

Bayern Münih faktörü

Futbol dünyası Kane'in bireysel başarısını kutlarken gözler doğal olarak 2023'te Kuzey Londra'dan ayrılma kararına çevrildi. Premier League'den Bundesliga'ya geçen forvet, Bayern Münih formasıyla yalnızca 159 maçta 156 gol atarak daha önce görülmemiş bir performans sergiledi.

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Bu gol sayısı ve Bayern'in Avrupa kupalarında sürekli olarak son turlarda yer alması, Kane'e Ballon d'Or seçmenlerini nihayet ikna etmek için ihtiyaç duyduğu zemini sağladı. Kane'in Alan Shearer'a ait Premier League gol rekorunu kırma hedefinden vazgeçme kararını daha önce sorgulayan pek çok kişi vardı. Ancak dünyanın bir numaralı oyuncusu seçilmesiyle bu şüpheler ortadan kalktı.

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Carragher, “Premier League gol rekoruna takıntılı olabileceğini düşünmüştüm ama onun takıntısı sadece o rekor değil, gol rekorları” diye açıkladı. Yorumcuya göre Avrupa'nın güçlü kulüplerinden birinde oynamak, forvetin büyük bireysel ödülleri kazanmak için gereken görünürlüğe ulaşmasını sağladı. Carragher, Kane'in Ballon d'Or zaferine ilişkin değerlendirmesinde, forvetin bu düzeyde ciddiye alınabilmek için bu transferi yapması gerektiğini belirtti.





Tottenham'da şansı yoktu

Carragher'ın değerlendirmesinin en sert bölümü, Kane'in eski kulübü Tottenham Hotspur'a yönelikti. Kulüp tarihinin en golcü oyuncusu ve bir Premier League efsanesi olmasına rağmen Kane, N17'de geçirdiği uzun yıllar boyunca büyük bir kupa kazanamadı. Carragher, aynı bireysel istatistiklere ulaşsa bile Tottenham'daki takım başarılarının ve Şampiyonlar Ligi geçmişinin yetersizliğinin Kane'in Ballon d'Or'u kazanmasını engelleyeceği konusunda kararlıydı.

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Carragher, “Ama bu ona Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak ve Ballon d'Or değerlendirmelerinde yer almak için de büyük bir fırsat sunuyor” dedi ve ardından Tottenham bağlantısına ilişkin son hükmünü verdi: “Harry Kane'in Tottenham'da oynarken Ballon d'Or'u kazanması mümkün değildi.”