Jamie Carragher, Manchester United'ın Michael Carrick'i görevden almaya karar vermesi hâlinde Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery'ye yönelmesi gerektiğini düşünüyor. Eski Liverpool savunmacısı, İspanyol teknik adamın etkileyici başarılarını överken Avrupa'yı fethetmek için Old Trafford'a gitmesi gerektiğini öne sürdü.

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Old Trafford'da Carrick üzerindeki baskı çok büyük

Bournemouth karşısında sahasında alınan 3-0'lık ağır yenilginin ardından Carrick, United'daki görevini kurtarmak için mücadele ediyor. Manchester United, tüm kulvarlardaki ilk 12 maçının yalnızca ikisini kazanarak sezona kötü bir başlangıç yaptı. Premier League'de 16. sırada yer alan takım, düşme hattının yalnızca bir puan üzerinde. Kötü sonuçlar sürerken teknik direktör değişikliği giderek daha kaçınılmaz görünüyor.

Eski Liverpool savunmacısı Carragher da durumla ilgili görüşünü paylaştı. Carragher'a göre United'da teknik direktörlük koltuğu boşalırsa yönetimin bir numaralı önceliği Aston Villa Teknik Direktörü Emery olmalı.

Carragher'dan ligin en iyisine övgü

Emery, 2022'de göreve geldiğinden bu yana Villa'yı tamamen değiştirdi. Takımına Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandırdı ve geçen sezon kulübü Avrupa Ligi şampiyonluğuna taşıdı.

Carragher, Sky Sports'a şunları söyledi: “Manchester United'ı düşündüğümde aklıma gelen teknik direktör Emery. İnsanlar, Aston Villa'da perde arkasında bütün kulübü onun yönettiğini söylüyor. Sir Alex Ferguson da Manchester United'da bunu yapıyordu. Bu yalnızca United'a özgü değil, genel olarak futbolda da böyle.

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“Bence Emery, Premier League'in en iyi teknik direktörü. Ama onunla ilgili aklıma takılan bir nokta var. Evet, Avrupa Ligi'ndeki başarıları inanılmaz, fakat böylesine başarılı biri Şampiyonlar Ligi'nde de adından söz ettirmek istemez mi?”

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Kendini gerçek bir futbol devinde kanıtlamak

Emery, Sevilla ve Villarreal ile önemli başarılar kazanmasına rağmen Paris Saint-Germain ve Arsenal'da zorlu dönemler geçirdi. Carragher, 54 yaşındaki teknik direktörün Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birinde hâlâ kendini kanıtlaması gerektiğini düşünüyor.

Carragher şöyle açıkladı: “Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyor. Bunu Aston Villa'da yapamayacak. Paris Saint-Germain ve Arsenal'daki iki deneyimi onun için pek iyi gitmedi. Bence böylesine büyük bir futbol kulübünde kendini kanıtlama fırsatını mutlaka ister. Üzgünüm Villa taraftarları.”

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United'ın başına geçmeye sıcak bakan diğer adaylar

Emery'yi Villa'dan ayrılmaya ikna etmek United yönetimi için kolay olmayacak. Son haberlere göre İspanyol teknik direktör, sürdürdüğü projeye tamamen bağlı. Brighton Teknik Direktörü Fabian Hurzeler'in de mevcut görevine ilişkin benzer bir tutum sergilediği bildiriliyor.

Ancak Manchester United, Carrick ile yollarını ayırmaya karar verirse değerlendirebileceği başka seçeneklere de sahip. Eski Newcastle United Teknik Direktörü Eddie Howe ile Almanya'nın eski teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın görevi üstlenmeye sıcak baktığı bildiriliyor. Antonio Conte de United'ı çalıştırmak için gelecek bir teklifi kabul edebilir. Ancak İtalyan teknik direktör, kulüp bir sonraki adımını değerlendirirken tercih edilen adaylar listesinde daha alt sıralara geriledi.