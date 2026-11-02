Jamie Carragher, Arsenal'ın Anfield'da Liverpool'a karşı 1-0 kazandığı zorlu maçın ardından Declan Rice'a övgüler yağdırdı. Eski savunma oyuncusu, orta sahadaki bir başka etkili performansının ardından İngiliz millî futbolcuyu kendinden emin bir şekilde Premier League'in açık ara en iyi orta saha oyuncusu olarak nitelendirdi.

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Arsenal, Anfield'da kritik bir galibiyet aldı

Arsenal, Anfield'da Liverpool'u zorlu geçen maçta 1-0 mağlup ederek Premier League'in zirvesinde üç puanlık fark yakaladı. Bu sonuçla dokuz maçta 24 puana ulaşan Arsenal, şampiyonluk yarışındaki rakibi Manchester City'nin önünde kalmayı sürdürdü.

Kai Havertz, ev sahibi taraftarları susturan maçın tek golünü attı. Alman forvet, Declan Rice'ın kale ağzına gönderdiği mükemmel pası arka direkte tamamladı.

Carragher'dan Rice için çarpıcı sözler

Üstün performansıyla maçın oyuncusu seçilen Rice, Carragher'dan büyük övgü aldı. Eski Liverpool savunmacısı, İngiliz yıldızın şu anda diğer orta saha oyuncularından tamamen farklı bir seviyede olduğunu söyledi.

“Premier League'in açık ara en iyi orta saha oyuncusu. Bu tartışmaya bile açık değil,” dedi Carragher, Sky Sports'a yaptığı açıklamada. “Declan Rice, bu ülkedeki en iyi orta saha oyuncusu. Dünya çapında bir orta saha oyuncusu. Buna kesinlikle şüphe yok. Arsenal'in bugüne kadar sahip olduğu en iyi orta saha oyuncularından biri.”

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Önemli oyuncusundan yoksun Arsenal'den savunma dersi

Rice'ın üstün oyununun yanı sıra Arsenal'in savunmadaki direnci de Carragher'ı fazlasıyla etkiledi. Konuk ekip, önemli stoperi William Saliba'nın yokluğuna rağmen Liverpool'un yüksek maliyetli hücum hattına fırsat tanımadı.

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“Liverpool gerçekten iyi oynadı,” dedi Carragher. “Yeterince etkili olamadılar ama savunma açısından bu ülkenin, hatta belki de Avrupa'nın en iyi takımına karşı oynuyorsunuz. Üstelik bu takım, dünyanın en iyi stoperi William Saliba'dan yoksun.

“Arsenal'in şampiyonluklarını, özellikle Tony Adams ve o meşhur dörtlü savunmayla '89 ve '91'de kazandığı şampiyonlukları düşündüğünüzde, bence bu savunma dörtlüsünü de onlarla karşılaştırmaya ve aynı tartışmaya dâhil etmeye yaklaşıyoruz.

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“Anfield'a gelip bu kadar baskı altında kalmanıza rağmen rakibin kaleyi bulan şut çekememesi, Liverpool'un da hücum hattına harcadığı para düşünüldüğünde net bir gol fırsatı bulamaması gerçekten olağanüstü.”

Arsenal'in odağı Avrupa'ya çevrildi

Arsenal, deplasmandaki bu kritik galibiyetin ardından Avrupa mücadelesine odaklanacak. Çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prague ile karşılaşacak.

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Hafta içindeki Avrupa maçının ardından Arsenal, Premier League'e dönecek. Zirvedeki farkı korumak isteyen ekip, hafta sonunda Hull'u ağırlayacak.