Hem Jadon Sancho hem de Jude Bellingham'ın başarısı göz önüne alındığında, Borussia Dortmund'un bir sonraki yükselen yıldızlarını bulmak için İngiliz akademi sistemini kazımaya devam etmesi artık sürpriz olmamalı.

Hem Almanya'dan hem de yurtdışından yetişen harika çocuklar için Avrupa'nın en iyi okul olarak kabul edilen Signal Iduna Park, bu kez da kapılarını İngiliz kanat oyuncusu Jamie Bynoe-Gittens'e açtı.

Yetenekli ve dinamik bir kanat oyuncusu olan 17 yaşındaki Bynoe-Gittens, ilham kaynağı olarak gördüğü Sancho'nun gelişimi ve yolculuğuyla açık paralellikler sunuyor.

Her ikisi de Almanya'da kariyerlerini ilerletme şansını elde etmeden önce, Londra'nın kenar mahallelerinde daha küçük kulüplerde - Reading'de Bynoe-Gittens, Watford'da Sancho - oynarken Manchester City izcileri tarafından fark edildi.

Bynoe-Gittens ve Sancho benzer futbol özelliklerini paylaşıyorlar. Yakın kontrol, özgüven, top sürme, defans oyuncularını izole etme ve geçme yeteneği ile öne çıkıyorlar.

'Yeni Sancho' manşetleri pratik olarak süslüyor, ancak Bynoe-Gittens, şimdi Manchester United yıldızının başarısını tekrarlamak için gerekenlere sahip mi?

Bynoe-Gittens ile ilgili beklenti, 2021 yazında, sezon öncesi Marco Rose'un A takım kadrosuyla çalışmaya başladığında büyümeye başladı ve hatta Athletic Club'a karşı bir hazırlık maçı için yedek kulübesinde yer aldı.

İkinci yarıda forma giydiği karşılaşmada ayak bileğinden sakatlanarak dört ay sahalardan uzak kalmak zorunda kaldı.

2020-21 sezonunda sakatlıklar ve Covid-19 nedeniyle kulüpteki ilk sezonunda sadece iki rekabetçi maç oynadığı düşünüldüğünde, Bynoe-Gittens yeni kulübündeki ilk döneminde affedilebilir mazeretleri vardı.

Ancak Kasım ayında tekrar sahalara döndükten sonra, Dortmund'un 19 yaş altı takımları için sekiz rekabetçi maçta yedi gol atarak takımının UEFA Gençlik Ligi'nde son 16'ya kalmasına yardımcı oldu.

Dortmund U19 antrenörü Mike Tullberg, GOAL ve SPOX'a “Bir noktada büyük sahnenin parçası olma yeteneğine kesinlikle sahip” dedi. "Onu yavaşlatamayız ve bunu istemiyoruz.

"O çok zeki, olgun ve çalışkan. Şu an onun için en önemli şey önce forma girmesi. Noel öncesi maçlarda 55. dakikadan sonra krampla sahayı terk etmek zorunda kaldı.

"Yaklaşık iki yıldır düzgün bir şekilde oynamıyor ve henüz A takımda antrenman yapabilmek için gerekli fiziksel kondisyona sahip değil. Hâlâ 19 yaş altı oyuncusu olması sakatlıklarından kaynaklanıyor.

"Genç departmanı ve A takım arasında onu ilk olarak 19 yaş altı takımında geliştirmemiz konusunda anlaşmıştık. Bu kesinlikle biraz zaman alacak.

"Hepimiz onun hazır olduğunu düşünürsek ve performansları bunu haklı çıkarırsa - ki bu beni hiç endişelendirmez - o zaman er ya da geç A takıma gireceği açık."

Almanya'da Bynoe-Gittens'in potansiyeli konusundaki heyecan, İngiltere'den ayrılmadan önce onunla çalışanlar için sürpriz değil.

Chelsea, 9 yaş altı futbol oynarken onunla ilgilendi, ancak birkaç yıl sonra hem Arsenal hem de City ilgilendi.

Bynoe-Gittens, City'deki üç yılı boyunca, kulübün onu kendi yaş grubundaki en heyecan verici adaylardan biri olarak değerlendirmesiyle gerçek bir izlenim bıraktı.

Düzenli olarak kendi yaşının üzerinde oynadı ve 15. yaş gününden kısa bir süre sonra, Liam Delap, James McAtee, Samuel Edozie ve Finley Burns'ün de dahil olduğu bir City takımı için gol attığı bir maçta 18 yaş altı formasıyla ilk maçına çıktı.

İngiltere'nin en yetenekli gençleriyle bazıları için güç ve kondisyon koçu olarak çalışan Tom Joyce, GOAL'e “Birçok oyuncu ile çalıştım ve birlikte çalıştığım en yetenekli kişi o” dedi. "O benim küçük kardeşim gibidir."

Avrupalı ​​oyuncu kaşifleri Etihad Kampüsü'nün müdavimleridir ve Dortmund sonunda Bynoe-Gittens'ı Eylül 2020'de onlara katılmaya ikna ederek City'e açıklanmayan bir tazminat ücreti ödedi.

Sportif direktör Michael Zorc, tamamen başarılı olmamakla birlikte beklentileri düşürmeye çalışırken, gencin ortaya çıkışında oyuncu izleme departmanının hakkını verdi.

Sancho'nun Dortmund'daki ilk günlerinde olduğu gibi, Bynoe-Gittens'in karar verme sürecinin gelişmesi gerekiyor, ancak bu deneyimle gelecek.

"O süper güçlü, sadece bire bir değil, aynı zamanda bire ikide neredeyse durdurulamaz," diye ekliyor Tullberg.

"Jamie topla neredeyse onsuz olduğundan daha hızlı. İki ayağıyla da güçlü ve topa bakmak zorunda değil. Onun silahları acımasız hızı ve top kontrolü.

"Vücut hareketleri ve becerileri ile futbol sahasında basketbol oynuyor gibi görünüyor!

"Bitiriciliği çok güçlü ve öğrenmeye istekli. Çok çalışkan ve savunma becerileri çok kısa sürede önemli ölçüde gelişti. Sadece taktik anlayışı değil, aynı zamanda pozisyınları üstlenme isteği."

Erling Haaland'ın bu yaz ayrılması beklenirken, Dortmund yetenek fabrikası Christian Pulisic Chelsea'ye gittiğinde Sancho'da olduğu gibi kendi oyuncularını üretmeye devam edecek.

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