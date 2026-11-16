James Trafford mı, Jordan Pickford mı? Thomas Tuchel, son anlardaki kahramanlıkla gelen Uluslar Ligi'ndeki İspanya galibiyetinin ardından İngiltere'nin 1 numara meselesine değindi

James Trafford, İngiltere'nin İspanya'yı mağlup ettiği nefes kesici maçta sergilediği üstün performansla Thomas Tuchel için büyük bir tercih sorunu yarattı. Genç kaleci, 3-2'lik galibiyette kilit rol oynadı ve İngiltere teknik direktörünü 1 numaralı forma için giderek kızışan rekabet hakkında konuşmaya yöneltti.

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Trafford geçit vermedi, 10 kişi kalan İngiltere İspanya'nın son bölümdeki baskısını atlattı

Madrid'de maçın tamamında görev yapan Trafford, İngiltere'nin dünya şampiyonu karşısında Uluslar Ligi'nde 3-2'lik dramatik bir galibiyet almasına yardımcı oldu . Harry Kane, Ezri Konsa ve Ben White 'ın golleri, konuk ekibi 57. dakika dolmadan 3-0'lık rahat bir üstünlüğe taşıdı.

Elliot Anderson'ın doğrudan kırmızı kart görmesi ve Mikel Oyarzabal'ın bu pozisyonda verilen penaltıyı gole çevirmesiyle maçın seyri dramatik biçimde değişti. Nico Williams'ın 75. dakikada bir gol daha bulmasıyla maçın sonu nefes kesici bir hal aldı, ancak Trafford son bölümde yaptığı muhteşem çifte kurtarışla ev sahibinin beraberlik golüne izin vermedi.

Tuchel'den Trafford'un son anlardaki kahramanlığına övgü

Maçın ardından Tuchel, İngiltere'de belirlenmiş bir 1 numara olmadığını vurguladı ve oyuncularından her forma için mücadele etmelerini istedi. Maç sonu basın toplantısında konuşan İngiltere teknik direktörü, Trafford'un Madrid'deki yoğun baskıyla başa çıkma biçimini alkışladı.

"Çok iyi. Aradaki farkı kapatmak onun işi. Tüm pozisyonlarda rekabet istiyoruz. Trafford'u yüksek baskı altındaki anlarda görmemiz gerekiyor" diyen Tuchel, şöyle devam etti: "Bariz kurtarış, ki bunun için tüm övgüyü hak ediyor, maçın en sonundaki çifte kurtarış. Kesinlikle muhteşem."

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Pickford'un uzun saltanatı tehlikede, Trafford topla oyunuyla göz dolduruyor

Everton'ın kalecisi Pickford, 2018'den bu yana İngiltere'nin tartışmasız birinci tercihi olarak görev yapıyor ve 94 kez milli formayı giydi. Ancak Pickford'dan sekiz yaş küçük olan 24 yaşındaki Trafford, deneyimli kaleciyi henüz tamamen yerinden etmemiş olsa da hızla ciddi bir halef adayı olarak öne çıkıyor.

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Tuchel, Trafford'un kurtarışlarının yanı sıra geriden oyun kurarken top ayağındayken sergilediği soğukkanlılığın da altını çizdi.

Alman teknik adam, "Derin oyun kurulumunda da yapacak çok iş vardı ve bunu çevresindeki herkesle birlikte çok, çok iyi yaptı" diye ekledi. "Konsantrasyonu asla kaybetmemek, odağı asla kaybetmemek, presi kırmak ve oyunu rakip yarı sahaya taşımak için boştaki adamları nerede bulacağına dair vizyonu asla kaybetmemek. Diğer herkesle birlikte muhteşem bir takım performansının parçasıydı."

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Grubunu lider tamamlayan İngiltere, Uluslar Ligi çeyrek final kurasını bekliyor

Madrid'de alınan galibiyet, İngiltere'ye grubunda birinciliği getirdi ve ekibin önümüzdeki mart ayında oynanacak Uluslar Ligi çeyrek finalinde başka bir grubun ikincisiyle eşleşmesini garantiledi.

Gözler şimdi cuma günü çekilecek kuraya çevrildi. A2 ve A4 gruplarında pazartesi ve salı günü oynanacak son maçlar, İngiltere'nin olası rakiplerinin geri kalanını belirleyecek. Belçika, A1 Grubu'nda ikinciliği şimdiden garantiledi ve Tuchel'in ekibi için olası bir rakip haline geldi.