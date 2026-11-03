Everton kaptanı James Tarkowski, orta saha oyuncusu Kiernan Dewsbury-Hall'un İngiltere kadrosunda yer almayı hak ettiğini söyleyerek takım arkadaşının milli takımda çıkış yapmasına destek verdi. Dewsbury-Hall'un Everton formasıyla sergilediği bir dizi üstün performansın ardından Tarkowski, onun İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel'in dikkatini çekmek için fazlasıyla yeterli şey yaptığını düşünüyor.

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Everton’ın yeni yıldızı rakiplerine göz açtırmıyor

Eski Leicester City oyuncusu, Goodison Park’a geldiğinden beri hızla yükselerek Everton’ın son dönemdeki çıkışında kilit bir isim hâline geldi. St James’ Park’taki 1-0’lık galibiyette sergilediği performansla maçın oyuncusu seçildi. Bundan yalnızca birkaç gün önce de Everton’ın aynı rakibe karşı Carabao Cup’ta aldığı galibiyete öncülük etmişti.

28 yaşındaki oyuncu, pazartesi günkü Premier League karşılaşmasında istatistiksel açıdan sahadaki neredeyse herkesi geride bıraktı. Dewsbury-Hall üç kilit pas verdi ve çalım girişimlerinde yüzde 100 başarı sağladı. Fiziksel performansı da aynı ölçüde etkileyiciydi: 11,9 km koşarak 90 dakika boyunca sahadaki oyuncular arasında en yüksek ikinci mesafeye ulaştı.

Tarkowski, kulübün resmî internet sitesine verdiği röportajda şaka yaparak, “Onu övmeyi pek sevmiyorum çünkü bana ne kadar iyi olduğunu sürekli anlatıyor! Şaka bir yana, gerçekten üst düzey bir oyuncu. Artık her zaman farkı yaratan kişi olmak istediği bir özgüven geliştirdiğini düşünüyorum. Sürekli topu istiyor ve bizim için müthiş oynuyor,” dedi.

Kaptandan Dewsbury-Hall’a destek

İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel’in yaklaşan UEFA Uluslar Ligi maçları için ilk kadrosunu cuma günü açıklaması bekleniyor. İngiltere, Hırvatistan ve İspanya ile karşılaşacak. Bu maçlar, Alman teknik adama takımı şekillendirmek için ilk fırsatını sunacak. Tarkowski, Dewsbury-Hall’ın üst düzey ligdeki istikrarlı performansının onu A millî takımdaki ilk maçı için adayların en önüne taşıması gerektiğinde ısrarcı.

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Savunma oyuncusu, “Bence çoktan İngiltere millî takımında olmalıydı. Elbette oynadığı mevkide İngiltere’nin kadrosu zaten çok güçlü, bu yüzden onun için zor,” diye devam etti.

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Moyes yönetiminde göz kamaştıran performans

Orta saha oyuncusunun katkısı, bu sezon David Moyes’un taktiklerinin önemli bir parçası oldu. İskoç teknik adam, onun yaratıcılığından en iyi şekilde yararlanmanın yolunu buldu. Dewsbury-Hall, maçların temposunu belirlemeye istekli olduğunu gösterdi. Topu almak için sık sık geriye gelip ardından takımını hücuma taşıdı. Bu taktiksel olgunluk, takım arkadaşlarının da Goodison Park tribünlerinin de gözünden kaçmadı.

“Onu her gün görüyorum; takıma kattığı kaliteyi ve zihniyeti de görüyorum. Onun adına gerçekten mutluyum. Yapabileceği tek şey, şimdiye kadar olduğu gibi performans göstermeye devam etmek. Umarım millî takım daveti de gelir,” dedi.

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Kadroda yer bulma mücadelesi

Everton kaptanı, takım arkadaşının kalitesinden emin olsa da İngiltere orta sahasında yer bulma mücadelesinin çetin olduğunu kabul ediyor. Jude Bellingham, Declan Rice ve Kobbie Mainoo gibi isimler kadro tercihlerinde sık sık öne çıkarken, takıma girmek dünya futbolunun en zorlu mücadelelerinden biri olmayı sürdürüyor. Ancak Dewsbury-Hall’ın hem yaratıcılık hem de yüksek tempolu koşu sunabilmesi, Tuchel’in değerlendirebileceği farklı bir oyuncu profili ortaya koyuyor.

Yaklaşan millî maç arası, kadronun sınırında yer alan bazı oyuncular için yeni bir başlangıç fırsatı sunuyor. Dewsbury-Hall, Premier League’de üst düzey istatistikler ortaya koymaya devam ederse millî takım ekibinin onu görmezden gelmesi giderek zorlaşacak.