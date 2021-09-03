James Rodriguez'e sert uyarı: %500'ünü vermeli

Hem kulübü Everton’da, hem de milli takımı Kolombiya’da gözden düşen James Rodriguez’in kendini yeniden kanıtlaması gerekiyor.

Kolombiya teknik direktörü Reinaldo Rueda, sıra dışı bir performans göstermediği takdirde James Rodriguez’i yeniden planlarına dahil etmeyi düşünmüyor.

Ancak Everton’da yeni menajer Rafa Benitez tarafından ikinci plana atılan Rodriguez’in yedek kulübesinde beklerken Rueda’yı ikna edecek bir performans sergilemesi imkansız.

Bu yaz sakatlığı nedeniyle Kolombiya’nın Copa America kadrosunda yer alamayan Rodriguez, turnuvadan hemen önce oynanan Dünya Kupası elemelerindeki Peru ve Arjantin maçlarında da forma giyememişti.

Ne söyledi?

Gazetecilerin James hakkındaki sorularını yanıtlayan Rueda, yeniden takıma girmek için %100’ün yeterli olmadığını söyledi.

“Bu sadece sakatlığın iyileşmesiyle değil, aynı zamanda mücadele seviyesine yeniden adapte olabilmekle ilgili.”

“Bizim James’e zarar verme gibi bir düşüncemiz olamaz. Formunun zirvesinde olduğu sürece onu takımda görmek istiyoruz, ama %500’üyle oynamalı, çünkü milli takım için %100 yeterli değil.”

“Oyuncularımıza her zaman %500’e çıkmaları gerektiğini söylüyoruz, bu Kolombiya milli takımında yer almanın şartı.

“Oyuncuların kendilerine her açıdan iyi bakmasını istiyoruz. %500’ün içinde çok sayıda faktör ve değişken yer alıyor.”

Everton’daki geleceği belirsiz

2020 yazında Everton’a transfer olan James Rodriguez, Real Madrid ve Bayern Münih’te de birlikte çalıştığı Carlo Ancelotti’yle yeniden bir araya gelmişti.

Yorumcular tarafından İngiliz futboluna uygunluğu sorgulanan James, Ancelotti’nin Real Madrid’e dönüşüyle Ada’daki en büyük destekçisini kaybetti.

Transfer döneminde takımdan ayrılacağına dair söylentiler çıksa da, beklenen ayrılık gerçekleşmesi ve James, Everton’da kaldı.

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Sezonu henüz açmadı

Rueda, yıldız oyuncunun milli takıma dönebilmesi için öncelikle kulübünde düzenli forma şansı bulması gerektiğini düşünüyor.

“James’in daha iyi bir konumda olması, hem Everton’a, hem kendisine, hem de bize, yani milli takıma fayda sağlar.”

“Milli takımda düzenli oynayan, mücadele ritmine alışkın oyuncuların yer almasını istersiniz.”

Geçen sezon Everton ile Premier Lig’de 23 maça çıkan James, 6 gol ve 5 asistle oynamıştı.

30 yaşındaki oyuncu, Ağustos başında Covid-19 hastasıyla yakın temasta bulunduğu için izolasyon sürecine girdi. Takımla çalışmalara geç başlayan Rodriguez, sezonun ilk dört resmi maçında kadroda yer almadı.

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