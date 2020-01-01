James Rodriguez: Real Madrid, başka bir İspanyol kulübüne transferimi engelledi

Real Madrid forması giyen James Rodriguez, kariyerinin geleceğine yönelik söylemlerde bulunurken, Zinedine Zidane ile ilişkisi hakkında da konuştu.

James Rodriugez, geçtiğimiz yaz 'in başka bir İspanyol kulübüne transfer olmasına izin vermediğini açıkladı.

Zinedine Zidane yönetiminde yeteri kadar forma şansı bulamayan James Rodriguez'in Real Madrid ile olan sözleşmesi 2021 yazında sona erecek.

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Kolombiyalı futbolcu, Gol Caracol'a verdiği demeçte, "Başka bir İspanyol ekibinden gelen çok iyi bir teklif vardı ancak Real Madrid reddetti. Hangi takım olduğunu söyleyemem. Onlarla anlaşmaya varmıştım ki gitmeme izin vermediler. Başka bir takıma gitmemi istediler" ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

28 yaşındaki oyuncu aynı zamanda İtalya ve Çin'den de teklifler olduğunu da vurgularken, teknik direktör Zinedine Zidane ile olan ilişkisinden de bahsetti:

"İtalya'dan bir teklif vardı ama ikna olmadım. Temsilcim Jorge Mendes bana Çin'den gelen bir teklif olduğunu söyledi ama oraya gitmeyeceğimi söyledim. Avrupa'da hala yapmak istediğim birçok şey var. Zidane ile hiçbir zaman sorunumuz olmadı. Normal bir ilişkimiz var. Büyük bir rolüm yok ancak bana sıra geldiğinde daha iyisini yapabilmek için çalışmalarıma devam ediyorum."