Everton'ın eski yıldızı James Rodriguez, teknik direktör Rafa Benitez kendisini istemediği için takımdan ayrılmak zorunda kaldığını açıkladı.

Benitez'in planlarında yer vermediği 30 yaşındaki Rodriguez, Eylül ayında 8 milyon euro'ya Katar'ın Al Rayyan takımına satılmıştı.

Ne yaşandı?

2020'de Real Madrid'den Everton'a transfer olan Rodriguez, burada eski hocası Carlo Ancelotti ile yeniden buluşmuş ve 2020/21 sezonunda 26 maçta altı gol, sekiz asistle oynamıştı.

Sakatlık sorunlarına rağmen sahada yer aldığı maçlarda iyi bir görüntü çizen Rodriguez için işler, Ancelotti'nin Real Madrid'den gelen teklifi kabul etmesiyle tersine döndü.

Ancelotti'den koltuğu devralan Rafa Benitez'in Rodriguez'i gönderme tercihi, başarısız Everton macerasında verdiği tartışmalı kararların sadece ilkiydi.

Geçmişte Real Madrid'de kısa süreliğine birlikte çalışan Benitez ile Rodriguz arasında o dönemden kalan bir soğukluk vardı. Benitez, Real Madrid'in başındayken Rodriguez'i yeterli kondisyona sahip olmadığı gerekçesiyle eleştirmişti.

Rodriguez ne söyledi?

Katar Ligi'nde çıktığı dokuz maçta üç gol atıp, dört asist yapan Kolombiyalı, Twitch'te katıldığı bir yayında Everton'dan zamansız ayrıldığını belirtti.

"Everton'da daha uzun süre kalmak isterdim. Everton muazzam bir kulüp, muhteşem taraftarları var, ama beni istemeyen bir teknik direktörle karşılaştım. Niyetim takımda kalmaktı, ama teknik direktör bana güvenmeyi seçmedi."

Everton'ın Brezilyalı oyuncusu Richarlison, geçtiğimiz günlerde TNT'ye verdiği demeçte Benitez'in Rodriguez'i satma kararını "kimsenin anlamadığını" söylemişti.

"Olimpiyat oyunlarından döndüğümde Rodriguez'in antrenmanlardaki kararlılığı beni şaşırtmıştı. Çok iyi çalışıyordu."

"Birden bire teknik direktör ona planlarında yer almadığını söyledi. Kimse bir şey anlamadı. Hepimiz James'in yeteneklerini biliyorduk, bu olay takımı olumsuz etkiledi."

Üst üste aldığı kötü sonuçlarla tehlike bölgesine yaklaşan Everton, Ocak ayında Rafa Benitez'in görevine son vermiş ve takımı Chelsea efsanesi Frank Lampard'a teslim etmişti.

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