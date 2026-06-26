James Rodríguez'in izinden... Salah, İran karşısında Dünya Kupası'nda nadir görülen bir başarıya imza atacak mı?

Mısır Milli Takımı'nın kaptanı Muhammed Salah, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının son maçında İran ile oynanacak karşılaşmaya, turnuva tarihinde nadir görülen bir rekoru kırmak için parlamaya devam etme hedefiyle çıkıyor.

Salah, yarın Cumartesi sabahı Seattle’da oynanacak ve 7. grubun üçüncü turuna ait olan maçta Mısır milli takımına liderlik edecek.

Mısır Milli Takımı, 4 puanla grubun zirvesinde yer alıyor ve İran ile Belçika’nın 2 puan önünde bulunuyor; tarihte ilk kez ikinci tura yükselme şansı oldukça yüksek görünüyor.

"Opta" istatistiklerine göre, Salah gol atarak veya asist yaparak katkıda bulunmayı başarırsa, 2014 Dünya Kupası'ndaki Kolombiyalı James Rodríguez'den bu yana turnuvadaki ilk beş maçında gol veya asistle katkıda bulunan ilk oyuncu olacak.

Salah, 2018 Dünya Kupası’nda iki maçta forma giymiş ve hazır olmaması nedeniyle Uruguay’a karşı oynanan açılış maçını kaçırdıktan sonra, sırasıyla Rusya ve Suudi Arabistan ağlarını havalandırmıştı.

Bu yılki turnuvada ise eski Liverpool yıldızı parlak performansını sürdürdü ve Belçika maçında bir gol pası verdi, ardından Yeni Zelanda maçında hem gol attı hem de bir gol pası verdi.

Salah, 3 gol ve 2 asistle Mısır milli takımının Dünya Kupası tarihindeki en golcü oyuncusu olarak kabul ediliyor.

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Öte yandan, Rodríguez 2014 turnuvasının en öne çıkan oyuncularından biriydi ve turnuvada dikkat çekici bir performans sergilemişti.

Kolombiyalı yıldız, o dönemde grup aşamasında sırasıyla Yunanistan, Fildişi Sahili ve Japonya ağlarını havalandırmış, ayrıca Asya ekibi karşısında 2 asist yapmıştı.

34 yaşındaki oyuncu, eleme turlarında da parlak performansını sürdürerek Uruguay'a karşı iki gol, ardından Brezilya'ya karşı bir gol attı.

Eski Real Madrid yıldızı, turnuvayı 6 gol ve 2 asistle tamamladı.