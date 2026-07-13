"James Rodríguez, Dünya Kupası'nda etkileyici bir performans sergiliyor ve Avrupa'nın zirvesine geri dönebilir"

Transfer piyasası muhabiri Rudi Galetti’nin bildirdiğine göre, James Rodriguez Lazio’nun radarında. Kolombiyalı oyuncu, Dünya Kupası’nda etkileyici bir performans sergiledi.

Galetti'ye göre Lazio, hücumunu güçlendirmek için yoğun bir şekilde oyuncu arayışında. Rodriguez, İtalyan kulübü tarafından değerlendirilen seçeneklerden biri.

Ofansif bir orta saha oyuncusu olan Rodriguez, geçtiğimiz haftalarda ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda forma giydi. Beş maçta ne gol attı ne de asist yaptı, ancak yine de iyi bir izlenim bıraktı.

34 yaşındaki oyun kurucu, Minnesota United'dan ayrılmasından bu yana serbest oyuncu statüsünde ve dolayısıyla yeni bir kulüp seçebilir. Daha önce hiç Serie A'da oynamadı.

Rodriguez, 2014 Brezilya Dünya Kupası’nda turnuvanın en golcü oyuncularından biri olarak adını duyurdu. Aynı yıl Real Madrid’e transfer oldu.

Real Madrid formasıyla iki kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandı ve iki kez İspanya şampiyonu oldu.

Ayrıca Bayern Münih’te kiralık olarak forma giydi ve ardından sırasıyla Everton, Al-Rayyan (Katar), Olympiakos, São Paulo, Rayo Vallecano, FC León ve son olarak Minnesota’da kısa süreli sözleşmelerle forma giydi.