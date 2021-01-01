James Rodriguez Atletico Madrid'in kapısından dönmüş: "Real Madrid gitmeme izin vermedi"

James Rodriguez, yaptığı açıklamayla yaz transfer döneminde yaşanan hararetli günleri anlattı.

James Rodriguez, Everton'a transfer olmadan önce Atletico Madrid'e katılmaya yakın olduğunu açıkladı.

Kolombiyalı forvet, Santiago Bernabeu'da Zinedine Zidane ile yıldızı barışmayınca, yaz transfer döneminde bonservis bedeli ödenmeden direksiyonu Goodison Park'a kırmıştı.

Ancak, öncesinde Wanda Metropolitano'ya gidecek gibiydi. Eğer Real Madrid transferi engellemeseydi...

James Rodriguez ne dedi?

29 yaşındaki oyunucu ESPN'e yaptığı açıklamada Arjantinli teknik direktör Diego Simeone ile görüştüğünü itraf etti.

"Atletico ile anlaşmaya çok yakındım. Simeone ile konuştum. Benim takım için önemli olabileceğimi söyledi ama Real Madrid gitmeme izin vermedi."

“Florentino Perez, Zidane varken fazla süre alamayacağımı biliyordu. Benim için kötü bir yıldı. Oynamak ve neler yapabileceğimi göstermek için Everton'a gitmek istedim. "

Neden Everton'a katıldı?

James sonunda Everton ile anlaştı. Bu transfer, Avrupa futbolunda sürpriz yarattı, zira geçen sezonu Premier Lig'de 12. sırada bitiren Everton'ın iddalı oyuncuları kadrosuna dahil etmesi beklenmiyordu.

Yıldız oyuncu, takımın başında Carlo Ancelotti olmasaydı Merseyside'a taşınmayacağını itiraf etti. İkili Real Madrid ve Bayern Münih'ten sonra, Goodison Park'ta da yeniden bir araya geldi.

"Tüm samimiyetimle şunu söyleyeceğim. Carlo burada olmasaydı gelmezdim."

"Kulübü, nasıl çalıştıklarını, nasıl çalışmak istediklerini tanımaya başladım. Bir şeyler kazanmak ve Avrupa'da oynamak istiyorlar. Carlo'nun burada olması benim için çok önemliydi. "

James Rodriguez Everton'da ne yaptı?

James, ilk sezonunda Everton forması altında oynadığı 18 Premier Lig maçında beş gol attı ve dört asist kaydetti.

Başarılı oyuncu Şubat ayında oynanan ve takımının 2-0 kazandığı Merseyside derbisinde bir asist yapmıştı ama maçın ikinci yarısında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. James, Liverpool maçından sonra bir daha forma giyemedi ama Crystal Palace ile Pazartesi günü oynanacak maçta forma bulmayı bekliyor.

Everton, milli maç arasına sekizinci sırada girdi. Geçen sezonun şampiyonu Liverpool ile aynı puana sahip ve beşinci sıradaki West Ham'ın üç puan gerisinde. James, sezonun son 10 maçından umutlu olduğunu ifade ediyor:

"Geriye kalan 10 maçta iyi performans göstermek istiyorum. Bir aydır bazı problemler yaşadım ancak bunların üstesinden geldim ve umarım Şampiyonlar Ligi'ne gireriz. Avrupa kupalarında oynamak benim hedefim."