James Milner, New York Maratonu’ndaki inanılmaz derecesiyle taraftarları şaşırttı: Liverpool ve Manchester City’nin efsane ismi, 40 yaşında hâlâ bir kondisyon makinesi olduğunu kanıtladı

James Milner, uzun süredir Premier League tarihinin en çalışkan profesyonellerinden biri olarak görülüyor. Eski İngiltere millî futbolcusu, bitmek bilmeyen enerjisini hâlâ koruduğunu şimdi bir kez daha kanıtladı. Bu hafta sonu zorlu New York Maratonu'na katılan Milner, 42,125 kilometrelik mesafeyi ilk kez koşmasına rağmen oldukça etkileyici bir performans sergiledi.

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Eski orta saha oyuncusu New York'ta parladı

Bu yaz 20 yıllık futbol kariyerini noktaladıktan sonra, Milner ünlü New York parkurunda fiziksel dayanıklılığını sınadı. 40 yaşındaki eski futbolcu, bitiş çizgisini üç saat dokuz dakika dört saniyelik etkileyici bir dereceyle geçti.

Hızlı derecelerden çok zorlu yokuşlarıyla bilinen parkurda koşan eski Brighton ve Aston Villa oyuncusu, mil başına ortalama yedi dakika 12 saniyelik bir tempo tutturdu. Bu, kilometre başına yaklaşık dört dakika 28 saniyeye denk geliyor.

Milner, yarış öncesi stratejisine bağlı kalarak temposunu kontrollü biçimde ayarlamak yerine hızlı başladı. İlk yarıyı bir saat 31 dakikada geçti, ardından son bölümlerde zorlanmasına rağmen ikinci yarıyı bir saat 38 dakikada tamamladı.

Diz sorunları koşu hedeflerini neredeyse suya düşürüyordu

Katılacağı ilk World Marathon Major yarışı öncesinde Milner, özellikle önceki kulüpleri kariyerinin son dönemlerinde koşu yükünü sınırlandırdığı için en büyük engelinin «sakatlanmadan koşu mesafesini artırmak» olduğunu kabul etti. İngiliz eski futbolcu, daha gençken daha hızlı bir derece yapabileceğini de söyledi.

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«Birkaç yıl önce üç saatin altına kesinlikle inebileceğimi düşünüyorum» diye açıkladı. «Kariyerim giderek uzadı. İki yıl önce diz ameliyatı oldum ve ameliyattan uyandığımda ayağımı kaldıramıyordum. Kontrol için o gün ikinci bir ameliyat daha geçirdim. Ardından altı ay boyunca ayağımı kaldıramadım. Sinir hasarım vardı.

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«Bu yüzden düzgün yürüyememekten, hatta belki bir daha hiç yürüyemeyecek durumda olmaktan geri dönüp Premier League'de futbol oynamaya ve umarım bir maratonu bitirmeye uzanan süreçte dereceye fazla takılmak istemiyorum.»

Premier League'deki dayanıklılığını koşu parkuruna taşıdı

Milner'ın uzun mesafe koşularına sorunsuz geçişi pek az kişiyi şaşırtacaktır. Liverpool'daki döneminde, kulübün sezon öncesindeki zorlu laktat eşiği çalışmalarında takım arkadaşları yorgunluktan tükenene kadar koşmaya devam etmesiyle tanınıyordu. Çocukluğundan gelen güçlü bir kros koşusu geçmişi de vardı.

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İlk maratonundaki derecesi mükemmel olsa da eski profesyonel futbolcuların maraton dereceleri arasında bazı isimlerin biraz gerisinde kaldı. Bayern Münih efsanesi Arjen Robben ve eski Arsenal yıldızı Aaron Ramsey, sırasıyla Rotterdam ve Stockholm'de üç saat barajını aştı. Ancak ikisinin de ilk denemeleri üç saatten uzun sürmüştü.

Elit koşucular bir adım önde

Milner'ın derecesi, olağanüstü çabasına rağmen doğal olarak elit koşucuların gerisinde kaldı. Yazın 10.000 metrede Avrupa altın madalyasını kazanan ve bu yarışa ilk kez katılan Andreas Almgren, iki saat altı dakika bir saniyelik dereceyle genel klasmanda birinci oldu. İtalya'dan Yemaneberhan Crippa'yı 13 saniye geride bıraktı; Lesotho'dan Kamohelo Mofolo ise Crippa'nın 12 saniye arkasında kaldı.

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Kadınlar yarışı ise heyecan verici bir finalle sonuçlandı. Kenyalı Sheila Chepkirui, iki saat 24 dakika 36 saniyelik dereceyle New York Maratonu'nda ikinci şampiyonluğunu elde etti. Onu, son bölümde geriden gelerek güçlü bir atak yapan ve Kenyalı Hellen Obiri'yi yalnızca bir saniye farkla geçen Amerikalı koşucu Jessica McClain yakından takip etti.