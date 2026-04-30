"James Lawrence, Monica Geuze'den sonra yine ünlü bir kız arkadaş edindi, ancak ona hemen bir yasak koydu"

Almere City'nin kaptanı James Lawrence, Monica Geuze'den ayrılmasının ardından tanınmış bir Hollandalı influencer ile yeniden aşkı bulmuş gibi görünüyor. Çeşitli dedikodu kanallarına göre, deneyimli savunma oyuncusu Lies Zhara ile birlikte.

Yvonne Coldeweijer de dahil olmak üzere birçok kişi, geçen ay Zhara (25) ve Lawrence (33) arasında her şeyin yolunda gittiğini açıklamıştı. Lawrence ve Geuze (31), bir yılı aşkın süren ilişkilerinin ardından Ağustos 2025'te resmi olarak ayrılmıştı.

Şimdi ise Almere'li defans oyuncusunun aşk hayatıyla ilgili yeni bir gelişme var. Görünüşe göre Lawrence, Zhara ile ilişkisini farklı bir şekilde yürütmek istiyor. RealityFBI, Çarşamba akşamı dikkat çekici bir bilgi paylaştı.

“Kaynaklara inanacak olursak, Lawrence, Lies'e evinden fotoğraf paylaşmasını yasakladı,” diye yazıyor büyük dedikodu kanalı Instagram Stories üzerinden.

Lawrence, ikilinin bir çift olduğu henüz bilinmesini istemiyor. “Monica'nın eski sevgilisi zaten pek ilgi çekmek istemiyor. Monica ve Lies ise elbette istiyor. Onlar için sosyal medya bir yaşam tarzı.”

Lawrence, 2024 yazından beri Almere City'de oynuyor. O zamandan beri, 11 kez Galler milli takımında forma giyen oyuncu, kulüp adına 56 resmi maça çıktı.

Zhara'nın Instagram'da 500.000'den fazla takipçisi var. Rapçi Kevin de Gier ile sık sık görülen Geuze ise bu popüler platformda 1,5 milyon takipçiye sahip.