James’in takım arkadaşları tehlike altında… Kolombiya’nın soyunma odasında virüs salgını

Kolombiya milli takımı, 2026 Dünya Kupası’nda büyük bir başarıya imza atma umuduyla tüm ülkeyi heyecanlandırıyor; ancak takım şu anda ciddi bir sağlık sorunu yaşıyor.

İspanyol “AS” gazetesi, Kolombiya basınına atıfta bulunarak, son günlerde Kolombiya milli takımının soyunma odasında bir virüsün yayıldığını ve bir dizi oyuncunun bu virüse yakalandığını bildirdi.

Kolombiya teknik direktörü Néstor Lozano, Dünya Kupası'nın 32'li turunda Gana ile oynanan maç öncesinde bazı oyuncuların fiziksel ağrılar yaşadığını açıkladı.

Kolombiya kaptanı James Rodríguez de daha sonra bunu doğrulayarak, “Hızla yayılan bir virüs var ve çoğumuz bunu hissediyoruz” dedi.

Bu aksiliklere rağmen James, takımın bu soruna rağmen bu turu atlatmayı başardığını belirterek takım arkadaşlarına umut vermek istedi.

Kolombiya Milli Takımı, 32'li turda Gana'yı 1-0 mağlup etti ve önümüzdeki Salı akşamı Dünya Kupası çeyrek finalinde İsviçre ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Bu durumun Dünya Kupası’nda ilk kez yaşanması değil; bir önceki Katar turnuvasında, özellikle Fransız milli takım oyuncuları arasında “deve virüsü” olarak adlandırılan hastalık büyük yankı uyandırmıştı.

Diyot Upamecano ve Adrien Rabiot, 2022 yarı finalinde Fas karşısında bir dakika bile oynayamamıştı.

Bu durumdan etkilenen tek takım Fransa değildi; Hollanda, Brezilya ve İsviçre’den oyuncular da Katar’da kaldıkları süre boyunca grip benzeri semptomlar yaşadı.