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Colombia v Ghana: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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James, 6 ayın ardından Amerika Ligi macerasını sonlandırdı: 14. meydan okumanın peşinde

Transfers
J. Rodriguez
Minnesota United
Kolombiya
ABD

Kolombiyalı yıldız, yedi yıl içinde sekiz farklı takım arasında transfer oldu.

Amerikan ekibi Minnesota United, Kolombiyalı orta saha oyuncusu James Rodriguez'in takıma katılmasından yalnızca altı ay sonra ayrılışını resmen açıkladı.

Kulübün, James'in sözleşmesini önümüzdeki aralık ayına kadar uzatma opsiyonu bulunuyordu ancak bunu kullanmadı. Öte yandan geçtiğimiz ocak ayından bu yana eski Real Madrid oyuncusu, Minnesota takımıyla sadece sekiz maça çıktı.

Serbest oyuncu konumuna gelen James Rodriguez, artık profesyonel kariyerinde on dördüncü kulübünü aramak zorunda.

35 yaşındaki Kolombiyalı milli oyuncu, 2026 Dünya Kupası'nda ülkesinin milli takımına kaptanlık ederek son 16 turuna ulaştı, ardından İsviçre karşısında penaltı atışlarıyla elendi.

Bununla birlikte kulüplerdeki durumu daha kırılgan görünüyor: 2017 ile 2019 yılları arasında Bayern Münih ile oynadığı dönemden bu yana oyun kurucu, hiçbir kulüpte bir sezondan fazla kalmadı ve yedi yıl içinde sekiz farklı takım arasında geçiş yaptı.

ABD 1
Sporting Kansas City crest
Sporting Kansas City
SKC
Minnesota United crest
Minnesota United
MIN




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