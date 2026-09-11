Elbette hepsi hemen onun yanına koştu. FK Bodö/Glimt’e karşı alınan bu önemli ve artık epey geç gelen 1-0’da asisti yapan Harry Kane, Jamal Musiala’nın omzunu sıktı, Aleksandar Pavlovic ona sarıldı, Jonathan Tah ise elini sıkarken hafifçe eğildi. Bu, Norveç’ten bir zayıf rakibe karşı Şampiyonlar Ligi’nin ilk maç gününde 47. dakikada gelen bir 1-0’da normalde görülenden biraz daha coşkulu bir sevinçti; gerçi kararlılıkla atılan bu gol gerçekten de oldukça güzeldi.

Jamal Musiala daha sonra oyundan alındığında, teknik direktör Vincent Kompany de onu her zamankinden biraz daha yüreklendirici bir şekilde alkışlayarak kenara aldı. Aralarındaki sarılma uzun sürdü. Kompany daha sonra, "Ben ve muhtemelen stattaki 75 bin kişi, televizyon başındaki daha da fazlasıyla birlikte bu gole sevindik" dedi.

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Jamal Musiala’nın Bodö/Glimt’e attığı gol çifte kurtuluş oldu

Musiala’nın golü çifte bir kurtuluştu. Çünkü bu, çok sıkı ve dikkatli savunma yapan bir rakibe karşı o ana kadar oldukça zorlu geçen maçta kilidi açan goldü ve karşılaşma sonunda 90 dakika sonunda beklendiği gibi 5-0 bitti. Ama hepsinden önemlisi, bu henüz çok genç sezondaki ilk 11 başlangıcında golü atan isim Musiala olmuştu.

Musiala’nın birkaç gün arayla ikinci kez bir hazırlık maçında yönünü kaybetmiş halde çimlere yığılmasının üzerinden biraz daha fazla olmak üzere üç hafta geçti. Daha sonra bunu, nörolojik bir disfonksiyondan kaynaklanan "geçici olarak kısa süreli görülen, ancak iyi tedavi edilebilen absanslarla" açıklamıştı. Musiala, bu epilepsi biçimiyle o sırada zaten bir yıldan uzun süredir yaşıyordu, kamuoyu ise bunu fark etmemişti. Muhtemelen ilaç tedavisindeki bir değişiklik sürecinde, maçlar sırasında yaşanan bu iki çöküş meydana gelmişti. Geçen hafta sonu Schalke’ye karşı kısa süre aldıktan sonra Kompany, oyun kurucuyu Bodö karşısında yeniden ilk 11’de sahaya sürdü.

Bayern’in sportif direktörü Max Eberl, "Sonra da gidip 1-0’ı atması, futbolun yazdığı hikâyelerden biri ama bu çocuk bunu hak etti" dedi. Ancak Musiala’nın 1-0’ı atması aynı zamanda gayet mantıklıydı: Joshua Kimmich’in yanında, Musiala ilk yarıdaki zorlu bölümde Bayern’in en dikkat çeken ismiydi; çok çalıştı, zaman zaman hatta gereğinden fazla istekliydi. Sanki kendisine de geri döndüğünü göstermek ister gibiydi.

Jamal Musiala hangi sakatlığı yaşamıştı?

Musiala maçtan sonra DAZN’a açık açık, "Bugün hissettiğim şey, bir süredir hissetmediğim bir duyguydu" dedi. Çünkü ortada sadece absans meselesi yoktu: Kulüpler Dünya Kupası’nda, mutlak zirve formunda olduğu bir dönemde yaşadığı ağır fibula kırığı ve ardından gelen uzun rehabilitasyon sürecinin ardından, zaman zaman bedenine ve sıra dışı yeteneklerine olan güvenini kaybetmiş gibi görünüyordu. Musiala’nın geçen sezon sık sık o hafifliği eksik gibiydi.

Dünya Kupası’nın ardından, kırık sonrası kaval kemiğini sabitleyen plaka da ameliyatla çıkarıldı. Şimdi ise, "Adım adım yeniden sahada o hafif duyguyla, neşe ve keyifle kendi seviyeme dönmek istiyorum" dedi. "Bayern’in, oyuncuların ve antrenörlerin desteği bana gerçekten çok yardımcı oldu."

Aslında Kompany de geçen sezon boyunca, Musiala’nın yeniden eski haline döneceğine dair hiçbir şüphesi olmadığını sık sık vurgulamıştı. Şimdi ise şöyle dedi: "Bu anın geleceğini biliyorduk. Jamal için elbette harika. Ritmini bulmak için üst düzey bir oyuncu olarak güvene ihtiyacın var. Ve tabii böyle anlar çok ama çok önemli" dedi.

Michael Olise, ancak Musiala sahada olmayınca dünya klasında oluyor

Ama FC Bayern, FC Bayern olmasaydı Musiala’nın yükselişi teknik direktörü aynı zamanda zorluklarla karşı karşıya bırakmazdı. Kompany’nin 10 numarada kimi oynatacağı sorusu, sakatlıktan dönen oyuncuların sayısı arttıkça daha da zor cevaplanacak.

Örneğin Lennart Karl, Bodö karşısında yine oyuna sonradan girdi; yeni transfer Ismael Saibari de öyle. Serge Gnabry’nin de daha fazla uzun süre sakat kalmaması bekleniyor. Elbette hepsi esnek oyuncular ve başka pozisyonlarda da oynayabiliyorlar, ama bu Kompany’nin işini mutlaka kolaylaştırmıyor.

Bir de özel bir durum var. Çünkü uzun süre büyük ölçüde görünmez kalan Michael Olise, Musiala’nın 1-0’ından sonra oyunda daha iyi görünse de, asıl dünya klası formuna ancak Musiala kenara geldikten ve kendisi de Fransa Milli Takımı’ndaki gibi 10 numara pozisyonunu aldıktan sonra ulaştı.

Zaten Dünya Kupası sırasında da şu soru gündeme gelmişti: Kompany gerçekten de bu olağanüstü 10 numarayı Bayern’de ağırlıklı olarak sağ kanatta oynatmayı sürdürebilecek miydi? Bayern hocasının şimdiye kadarki tüm resmi maçlardaki, Süper Kupa dahil, yanıtı basitçe "Evet" olmuştu: Olise her zaman sağ taraftan oynadı; üç gol ve bir asistine rağmen, önceki dört maçta tam anlamıyla ikna edici olamamıştı.

Bodö karşısında da bu eğilim doğrulanıyor gibiydi: Olise uzun süre oyuna giremedi, driplinglerde sık sık tıkandı ve pas oyununda da bazı eksikler gösterdi. Ancak Musiala 1-0’ı attığında ve Bodö/Glimt sonrasında Münih ekibine giderek daha fazla alan bıraktığında, Olise açıldı. Önce güzel bir serbest vuruş ortasıyla Harry Kane’in 2-0’ında asisti yaptı, ardından Musiala 65 dakika sonra dinlenmeye çekilip Olise merkeze geçince iki golünü de attı.

Ama kadro yönetimi zaten Kompany’nin en büyük güçlerinden biri.



