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Oyuncu sendikası Sözleşmeli Futbolcular Birliği'nin (VDV) başkanı Carsten Ramelow, Jamal Musiala konusunda eleştirilere katılarak Bayern Münih yöneticilerine sert çıktı.

Yöneticilerin Musiala'ya yaklaşımlarıyla "kötü bir mesaj" verdiğini belirten eski milli futbolcu, RTL/Sky Sport'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bence yöneticiler bu konuda resmen kendi kalelerine gol attılar."

Ramelow (52), Bayern Münih'in denetim kurulu üyesi Karl-Heinz Rummenigge'yi ve çalışma arkadaşlarını, futbolcu Musiala'nın ardındaki insanı gözden kaçırmakla suçladı. "Bu genç için gerçekten üzülüyorum" dedi. "Pek çok kişinin unuttuğu şey şu: Oyuncular bugün bizim dönemimizdekinden çok daha fazla kazansa da sonuçta hepsi insan. Futbolda zihinsel durum da son derece önemli." Kulüp içinden gelen eleştirilerin "yararlı olmadığını" söyleyen Ramelow, aksine "Bence bunlar kolay kolay unutulmayacak" dedi.

Ramelow, bunun Bayern Münih'in imajı açısından da geçerli olduğunu belirtti. "Bayern her zaman sosyal yönü güçlü, eski oyuncularının çoğuna da yardım etmiş bir kulüp olarak bilinirdi. Şimdi böyle bir şey duymak elbette kötü bir işaret" diyen Ramelow, sözlerini şöyle sürdürdü: "Böyle bir tartışmayı kamuoyu önünde yürütmek Bayern Münih'e pek yakışmıyor. Bu yapılmaz."

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Ramelow, özellikle Rummenigge'nin dile getirdiği, oyun kurucunun nörolojik hastalığı nedeniyle eski performansına tam olarak dönememesi hâlinde Musiala'nın sözleşmesinin değiştirilebileceği yönündeki düşüncelere karşı çıktı. "Şunu netleştirmeliyiz: Sözleşme sözleşmedir. Her iki taraf da imzaladı, buna dokunulamaz."