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Futbolcular sendikası Vereinigung der Vertragsfußballspieler'in (VDV) başkanı Carsten Ramelow, Jamal Musiala konusunda eleştirilere katılarak Bayern yöneticilerine sert çıktı.

Eski millî futbolcu, RTL/Sky Sport'a yaptığı açıklamada yöneticilerin Musiala'ya yaklaşımlarıyla "kötü bir mesaj" verdiğini söyledi ve ekledi: "Bence yöneticiler burada tam anlamıyla kendi kalelerine gol attı."

Ramelow (52), Bayern'in denetim kurulu üyesi Karl-Heinz Rummenigge ve meslektaşlarını, futbolcu Musiala'nın ardındaki insanı gözden kaçırmakla suçladı. "Bu gence gerçekten üzülüyorum" dedi. "Pek çok kişinin unuttuğu bir şey var: Futbolcular bugün bizim zamanımızdakinden çok daha fazla kazansa da hepsi insan. Futbolda zihinsel durum da son derece önemli." Kulüp içinden gelen eleştirilerin "yararlı olmadığını" belirten Ramelow, aksine "Bence bunun izleri uzun süre kalacak" dedi.

Ramelow'a göre bu durum Bayern'in imajını da etkiliyor. "Bayern aslında her zaman eski futbolcularının pek çoğuna da yardım etmiş, sosyal yönü güçlü bir kulüp olarak bilinirdi. Şimdi böyle bir şey duymak elbette kötü bir işaret" diyen Ramelow, sözlerini şöyle sürdürdü: "Böyle bir tartışmayı kamuoyu önünde yürütmek Bayern'e yakışmıyor. Bu yapılmaz."

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Ramelow, özellikle Rummenigge'nin dile getirdiği, Musiala'nın sözleşmesinin değiştirilebileceği yönündeki düşüncelere de karşı çıktı. Söz konusu düşünceler, oyun kurucunun nörolojik hastalığı nedeniyle yeniden tam performansına ulaşamaması ihtimaline dayanıyordu. Ramelow, "Şunu netleştirmeliyiz: Sözleşme sözleşmedir. İki taraf da imzaladı, buna dokunulamaz" dedi.