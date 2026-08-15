Cumartesi öğleden sonra Allianz Arena'da 84. dakika oynanırken Münih'teki Allianz Arena bir anda çok sessizleşti. Jamal Musiala rakip yarı sahada yerde kalmıştı, birkaç takım arkadaşı da hemen sakatlanan milli oyuncunun yanına telaşla koştu.

Hakem Robert Hartmann oyunu durdurur durdurmaz acil doktor da hemen sahaya koştu. Kısa süre sonra ise hafif bir rahatlama yaşandı. Doktor, Musiala'ya kısa bir göz attıktan sonra geri çekildi, saniyeler sonra 23 yaşındaki oyuncu sahayı kendi başına terk edebildi ancak ayakta durmakta zorlanıyordu ve bitkin görünüyordu.

Maçın hemen ardından da Musiala'nın tam olarak ne yaşadığı ilk etapta netlik kazanmadı. FCB kaptanı Manuel Neuer, MagentaTV'ye verdiği röportajda, Leipzig orta saha oyuncusu Rocco Reitz gibi daha fazla bilgiye sahip değildi: "Ne olduğu ortaya çıkacak. Ama elbette ona iyi dileklerimizi gönderiyoruz."

SID'in haberine göre Musiala bir fenalık geçirdi. Baş dönmesi ve dolaşım sorunları yaşadığı belirtildi. Maç sırasında sıcaklık 30 derecenin oldukça üzerindeydi. Sportif direktör Max Eberl, maçın ardından Musiala hakkında, "En önemlisi, durumu iyi" dedi.

Jamal Musiala kısa süre önce skoru belirleyen golü de kendisi attı

Şok anından birkaç dakika önce Musiala, yeni transfer Ismael Saibari'nin hazırladığı pozisyonda Leipzig'e karşı Telekom Cup'ta takımının 3-1'lik galibiyetini ilan eden golü attı. Alman rekortmeninin diğer gollerini Luis Diaz ile bu yaz kadroya katılan Nathaniel Brown kaydetti. Saksonya ekibi adına Brajan Gruda bir ara eşitliği sağlamıştı.

Sağlığı düşünülerek oyundan çıkmak zorunda kalan tek Münihli oyuncu Musiala değildi. Min-jae Kim, uyluk problemleri nedeniyle bir saat dolmadan oyuna devam edemedi.

Karşılaşmanın erken bölümünde Konrad Laimer de Bayern Münih'i destekleyen herkesin endişelenmesine neden oldu. Avusturyalı milli oyuncu, Leipzigli David Raum ile girdiği ikili mücadelenin ardından sağ bacağında, uyluk ya da diz bölgesinde, görünüşe göre şiddetli ağrılar yaşadı ve oyuna devam edemedi.

Eberl, "Konny çok erken bir darbeye maruz kaldı ve ayağı da çok hızlı şekilde şişti. Bu yüzden tedbir amaçlı onu oyundan aldık" dedi. "Durum artık koşamayacağı ve desteklenmesi gerekeceği noktaya gelmişti. Bu görülüyordu. Rahat hareket edemiyordu. Bugün gerçekten ne kadar süreceğini söyleyemem."

Bayern, gelecek salı son hazırlık maçında 2. Lig ekibi 1. FC Heidenheim ile karşılaşacak, ardından cumartesi günü Borussia Dortmund'a karşı Franz Beckenbauer Süper Kupa maçına çıkacak.