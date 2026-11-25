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Bayern Münih, Jamal Musiala hakkında yaptığı açıklamada, Şubat 2025'te sözleşme görüşmeleri sonuçlandığında nörolojik rahatsızlığın hiçbir tarafça bilinmediğini belirtti.

İlk muayene, Bayern doktorlarına danışılmasının ve ilk belirtilerin görülmesinin ardından ancak 22 Nisan 2025'te yapılmış, sonuçta absans tanısı konmuştu.

Bu süreç, nisan ortasında yaşanan bir olayla doğrudan bağlantılı olabilir. Musiala, 13 Nisan 2025'te hız sınırının 120 km/sa olduğu bir yolda 194 km/sa hızla giderken ciddi bir trafik kazasına neden olmuştu.

Bayern'in önde gelen isimleri Uli Hoeneß ve Karl-Heinz Rummenigge ile 11WINS'ten Christian Schmid'in de aralarında bulunduğu Musiala'nın danışmanları arasında son dönemde tırmanan gerilim sırasında, Musiala'nın rahatsızlığının Şubat 2025'te imzalanan ve astronomik maliyeti olan sözleşme uzatıldığında zaten bilindiği şüphesi ortaya çıkmıştı. Rekor şampiyon, bu şüpheyi bizzat giderdi.

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Kulüp ayrıca, kendileriyle danışmanlar arasında “yapıcı bir görüşme” yapıldığını ve iki tarafın şu noktayı bir kez daha vurguladığını belirtti: “Oyuncunun sağlığı, her iki taraf için de her şeyden önce geliyor. Jamal Musiala'ya dönüş yolunda tam destek veriliyor.”

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Taraflar ayrıca görüşmeleri “iş birliği içinde ve gizlilikle sürdürme” konusunda anlaştı. Musiala'nın, tedavisini yürüten ve kendisinin seçtiği nörologlardaki dosyalarını Bayern'in incelemesine artık izin verdiği söyleniyor. Böylece hücum oyuncusu, salı günü yayımlanan çarpıcı bir Stern haberine göre bu konuda yeterince bilgilendirilmediğini düşünen ve Musiala tarafının rahatsızlıkla ilgili bir şeyleri gizlediğinden şüphelenen Münih ekibine yaklaşmış oldu.

Bu şüphenin nedeni, Musiala'nın geçen haftanın pazartesi günü takım antrenmanında 12 hafta sonra ilk kez yeniden absans nöbeti geçirmesi ve güçlü denetim kurulunun bunu ancak hafta içinde öğrenmiş olması gibi görünüyor. Ancak Max Eberl'in de aralarında bulunduğu sportif yönetimin bilgilendirildiği belirtiliyor.

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Bunun üzerine Rummenigge, cuma günü Musiala'nın eski formuna yeniden kavuşabileceğinden ciddi biçimde şüphe duyduğunu kamuoyuna açıklayarak ve aynı zamanda oyuncunun yüksek bedelli sözleşmesinde değişiklik yapılmasını ciddi olarak değerlendirdiğini söyleyerek dikkat çekmişti.

Bayern Münih ile Musiala'nın danışmanları arasında sözlü bir anlaşma var mı?

Onursal başkan Uli Hoeneß'e göre bu seçenek, yazın Tegernsee'de Musiala'nın danışmanı Schmid ile yaptıkları centilmenlik anlaşmasının bir parçasıydı. Süddeutsche Zeitung'un haberine göre Hoeneß ile Schmid görüşmüş ve Musiala'nın eski performansına dönememesi halinde sözleşmesinin değiştirilmesi konusunda sözlü olarak anlaşmıştı.

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Ancak Musiala tarafı, görüşmeden böyle bir sonuç çıkarmamış; yalnızca Musiala'nın durumunun kısa sürede düzelmemesi halinde yeniden görüşülmesini kararlaştırdıklarını düşünmüştü.

Musiala, RB Leipzig ve Heidenheim'a karşı hazırlık maçlarında nedeni açıklanamayan şekilde yere yığılıp ardından hızla toparlanarak sahayı kendi başına terk edebilmesinin ardından, absans rahatsızlığını ağustos ayında kamuoyuna duyurmuştu.