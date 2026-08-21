“Artık Bayern’in, ideal senaryoda hatta nöroloji alanından bir uzmanla birlikte, oyuncularının sağlık durumuna ilişkin doğrudan bilgi vermesini bekliyorum”, diye yazdı Effenberg, t-online'daki köşesinde. “Hâlâ yanıt bekleyen tüm soruların cevaplanabilmesi için derhal daha fazla şeffaflık sağlamaları gerekiyor. Bu çok temel bir mesele.”

Musiala son olarak RB Leipzig ve 1. FC Heidenheim'a karşı oynanan iki hazırlık maçında sahada yere yığıldı. Ardından 23 yaşındaki oyuncu Instagram üzerinden yaptığı açıklamada, kendisine “geçici olarak kısa süreli ortaya çıkan ancak iyi tedavi edilebilen absanslar” teşhisi konulduğunu ve bunların “nörolojik bir işlev bozukluğundan kaynaklandığını” yazdı.

O günden bu yana bu hastalığın kariyerinin geri kalanında kısa ve uzun vadede ne gibi etkiler yaratacağı kamuoyunda tartışılıyor. Effenberg, “Bu konuları şimdi ele almamak Bayern için büyük bir hata olur” görüşünde. “Böyle yaparlarsa hem kendilerine hem de özellikle elbette Musiala’ya zarar vermiş olurlar. Çünkü o zaman her fırsatta yine tam olarak bu sorular gündeme gelir ve dışarıdan kulübün içine taşınacak bir huzursuzluğa yol açar. Buna izin vermemeleri gerekiyor.”

Jamal Musiala şimdi “aynı anda iki zorluğun” üstesinden gelmek zorunda

Effenberg’e göre Musiala’nın Instagram paylaşımının ardından “spekülasyon yapılmaması gereken hâlâ bazı açık sorular var: Musiala ne kadar süre alacak? Başına gelebilecek bu absanslar, bu tür epileptik nöbetler tam olarak nasıl tedavi edilecek?”

Bu sorulara dair bir miktar açıklık getiren isim, nörolog Dr. Regina Becker oldu. SPOX'a konuşan Becker, “Bu epilepsi türünde onun kariyerinin devamı konusunda endişe duymuyorum” dedi. Dr. Becker, mevcut ilaçların “umut verici” olduğunu vurgulayarak, “Hastaların büyük bölümü bu sayede tamamen nöbetsiz hale geliyor” ifadelerini kullandı. Ancak Musiala’yı muhtemelen “ömür boyu sürecek bir tedavi” bekliyor.

Effenberg’e göre Musiala’nın şimdi “aynı anda iki zorluğun” üstesinden gelmesi gerekiyor. Sadece hastalığın kendisiyle başa çıkmakla kalmamalı, aynı zamanda sahada olduğu her anda artık “milyonlardan oluşan bir izleyici kitlesinin sürekli gözlemi altında olacak olmasının ve herkesin dikkatle izleyip nefesini tutacağının” yarattığı “beraberindeki zihinsel yükle” de mücadele etmeli.

Cumartesi günü Borussia Dortmund’a karşı oynanacak Süper Kupa’da bunun böyle olmayacağı, örtüşen haberlere göre belirtiliyor. Ancak Musiala’nın gelecek cuma günü VfB Stuttgart’a karşı oynanacak Bundesliga açılışına yeniden hazır olması bekleniyor.