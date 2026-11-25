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Bayern Münih, resmî açıklamasında Jamal Musiala’nın rahatsızlığının Şubat 2025’teki sözleşme uzatması sırasında henüz bilinmediğini netleştirdi.

İlk muayene, Bayern Münih doktorlarına danışılmasının ve ilk belirtilerin ortaya çıkmasının ardından ancak 22 Nisan 2025’te yapıldı. Bu süreç sonunda absans teşhisi kondu.

Bu sürecin, nisan ortasında yaşanan bir olayla doğrudan bağlantısı olabilir. Musiala, 13 Nisan 2025’te hız sınırının 120 km/sa olduğu bir yolda 194 km/sa hızla giderken ağır bir trafik kazasına neden olmuştu.

Bayern Münih’in önde gelen isimleri Uli Hoeneß ve Karl-Heinz Rummenigge ile 11WINS’ten Christian Schmid’in de aralarında bulunduğu Musiala’nın danışmanları arasında son dönemde tırmanan gerilim sırasında, Musiala’nın rahatsızlığının Şubat 2025’te imzalanan ve astronomik düzeyde bir maliyeti olan sözleşme uzatması sırasında zaten bilindiği şüphesi ortaya çıkmıştı. Bayern Münih şimdi bu şüpheyi bizzat giderdi.

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Kulüp ayrıca kendileriyle danışmanlar arasında “yapıcı bir görüşme” gerçekleştiğini belirtti. Açıklamaya göre iki taraf da şu noktayı bir kez daha vurguladı: “Oyuncunun sağlığı her iki taraf için de her şeyin üzerinde. Jamal Musiala, dönüş yolculuğunda tam destek görüyor.”

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Taraflar ayrıca görüşmeleri “iş birliği içinde ve gizlilikle sürdürme” konusunda anlaştı. Musiala’nın, kendisini tedavi eden ve bizzat seçtiği nörologların tıbbi kayıtlarını incelemesi için Bayern Münih’e de artık izin verdiği belirtiliyor. Böylece hücum oyuncusu, salı günü yayımlanan çarpıcı Stern haberine göre konu hakkında yeterince bilgilendirilmediklerini düşünen ve Musiala cephesinin rahatsızlıkla ilgili bir şeyler sakladığından şüphelenen Münih ekibine doğru bir adım atmış oldu.

Bu şüphenin nedeni, Musiala’nın geçen haftanın pazartesi günü takım antrenmanında 12 hafta sonra ilk kez yeniden bir absans nöbeti geçirmesi ve nüfuzlu denetim kurulunun bunu ancak hafta içinde öğrenmiş olması gibi görünüyor. Ancak Max Eberl’in de aralarında bulunduğu sportif yönetimin bilgilendirildiği belirtiliyor.

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Bunun ardından Rummenigge, cuma günü Musiala’nın eski formuna dönüp dönemeyeceğine dair ciddi şüphelerini kamuoyu önünde dile getirerek ve aynı zamanda oyuncunun yüksek bedelli sözleşmesinde değişiklik yapılmasını ciddi biçimde değerlendirdiklerini söyleyerek dikkat çekmişti.

Bayern Münih’in Musiala’nın danışmanlarıyla bir anlaşması olduğu belirtiliyor

Onursal başkan Uli Hoeneß’e göre bu seçenek, yaz aylarında Tegernsee’de Musiala’nın danışmanı Schmid ile varılan sözlü mutabakatın bir parçasıydı. Süddeutsche Zeitung’un haberine göre Hoeneß ile Schmid bir araya gelmiş ve Musiala’nın eski performansına ulaşamaması hâlinde sözleşmesinde değişiklik yapılması konusunda sözlü olarak anlaşmıştı.

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Ancak Musiala cephesi görüşmeden böyle bir sonuç çıkarmamış, oyuncunun durumu kısa sürede iyileşmezse yalnızca yeni görüşmeler yapılması konusunda anlaşmaya varıldığını düşünmüştü.

Musiala, RB Leipzig ve Heidenheim’a karşı oynanan hazırlık maçlarında açıklanamayan şekilde yere yığıldıktan sonra ağustos ayında absans rahatsızlığını kamuoyuna duyurmuştu. Her iki olayın ardından da hızla toparlanıp sahayı kendi başına terk edebilmişti.