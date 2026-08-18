Jamal Musiala için büyük endişe! Bayern Münih’in yıldızı yeniden yere yığıldı ve teşhisini açıkladı

Teknik direktör Vincent Kompany, Musiala’yı Heidenheim’da 61. dakikada yeni transfer Isamel Saibari’nin yerine oyuna aldı. Sadece altı dakika sonra 23 yaşındaki hücum oyuncusu orta sahada yere yığıldı - sahne Leipzig maçındaki olaya benziyordu. Takım arkadaşları Jonathan Tah ve Harry Kane hemen yanına koştu, çok kısa süre içinde iki takımın oyuncuları onun etrafında bir çember oluşturdu, aynı anda acil durum doktorları da sahaya girdi.

Kısa bir tedavi arasının ardından Musiala ayağa kalktı ve bir görevlinin desteğiyle biraz sersemlemiş halde taç çizgisine doğru sendeleyerek yürüdü. Birkaç metre sonra geri döndü ve ardından sahanın karşı tarafındaki koridora girdi. Bu sırada taraftarlar ona tezahüratlarla destek verdi. Stadyum anonsçusu Cassiano Kiala için oyundan çıktığını duyurduğunda, Voith-Arena’da alkış koptu.

Musiala’nın sağlık durumuyla ilgili soruya, sportif direktör Max Eberl bitiş düdüğünün hemen ardından mixed zone’da şu yanıtı verdi: "Jamal kısa süre içinde bununla ilgili açıklama yapacak. Biz durumu biliyorduk ve biliyoruz." Peki şu anda durumu nasıl? "Soyunma odasında, üstünü değiştiriyor, duş alıyor."

Jamal Musiala, çöküşün ardından Instagram’dan açıklama yaptı

Birkaç dakika sonra Musiala, duyurulan açıklamayı paylaştı. "Öncelikle en önemli şey - iyiyim", diye yazdı Musiala, Instagram’da paylaştığı uzun gönderide. "Birçoğunuzun endişelendiğini anlıyorum. Bugün bu endişeyi gidermek ve size bunu biraz açıklamak istiyorum: Bende geçici olarak kısa süreli ortaya çıkan, ancak iyi tedavi edilebilen absanslar tespit edildi; bunlar nörolojik bir işlev bozukluğundan kaynaklanıyor."

Devamında ise şunları söyledi: "Bunlar son dönemde yaşanan, Leipzig maçında ya da şimdi Heidenheim’da olduğu gibi anlara yol açabiliyor. İlk bakışta korkutucu göründüklerini biliyorum - ama benim için şu anda günlük hayatımın bir parçası. Bu konuda en iyi tıbbi bakımı alıyorum ve çok iyimserim." Kendi açıklamasına göre "bunun ötesinde herhangi bir sağlık riski yok."

Absanslar, genellikle epileptik nöbet şeklinde ortaya çıkan kısa, ani bilinç kesintileridir. Bu nöbet çoğunlukla yalnızca yaklaşık beş ila 15 saniye sürer; bu sırada etkilenen kişiler boşluğa bakar ve tepki vermez. Sonrasında normalde hızlı şekilde toparlanırlar, ancak bu zaman dilimine dair hiçbir şey hatırlamazlar. Hastalık ilaçla tedavi edilebilir.

Bayern Münih’in 4-2’lik galibiyeti ikinci planda kaldı

Musiala, cumartesi günü RB Leipzig’e karşı oynanan hazırlık maçında da (3-1) maçın bitimine kısa süre kala yere yığılmıştı. Pazartesi günü kampüsteki takım tanıtımında yer almadı, onun yerine sadece bireysel bir çalışma yaptı. Bu açıdan Musiala’nın Heidenheim karşısında forma giymesi biraz sürpriz oldu.

Münih ekibinin testi sonunda 4-2 kazanması ikinci planda kaldı. Bayern Münih’in gollerini Felipe Chavez, Arijon Ibrahimovic, Luis Diaz ve yeni transfer Nathaniel Brown kaydetti. Münih ekibi cumartesi günü Süper Kupa’da deplasmanda Borussia Dortmund ile karşılaşacak.

Musiala, bir yıldan uzun süre önce Kulüpler Dünya Kupası’nda fibulasını kırmış ve ayak bileğinde ağır hasar almıştı. Ocak ayında sahalara döndü, ancak o zamandan beri henüz eski gücüne kavuşamadı. Hayal kırıklığı yaratan Dünya Kupası’nın hemen ardından sol ayağındaki metal plakayı çıkarttırdı.