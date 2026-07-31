Galatasaray bir kez daha, Bayern Münih'ten Jamal Musiala'yı kadrosuna katmakla ilgilendiği yönündeki iddiaları yalanladı. Aynı zamanda sarı-kırmızılılar ağır suçlamalarda bulundu.

"Son dönemde kulübümüz hakkında kasıtlı olarak dolaşıma sokulan ve gerçeği yansıtmayan haberler nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme gereği duyuyoruz. Profesyonel futbolcu Jamal Musiala'nın Galatasaray'a transfer olacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır", diye yazdı Türk dev kulübü, cuma günü yayımlanan açıklamasında.





Galatasaray, birkaç gün önce de Musiala iddialarına ilişkin bir açıklama yapma gereği duymuş gibi görünmüştü. Büyük Türk gazetesi Hürriyet daha önce, 23 yaşındaki hücum oyuncusunun İstanbul kulübüne kiralık olarak önerildiğini yazmıştı. Bunun ardından diğer Türk medyası ve transfer uzmanları da söylentilerin peşine takıldı. Taraflar arasında ilerleyen görüşmelerden, hatta zaman zaman şimdiden bir anlaşmadan bile söz edildi.

Şimdi ise son Türkiye şampiyonunun sabrı taşmış gibi görünüyor. Zira yeni açıklamada basına yönelik geniş çaplı bir çıkış da yer alıyor: "Asılsız olduğu açık biçimde ortaya konmuş bu iddiaların ısrarla gündemde tutulması, kamuoyunu yanıltma ve kulübümüzün transfer faaliyetlerini itibarsızlaştırmaya yönelik bir algı oluşturma girişimidir." Buna göre, "bu spekülasyonları yayan kişi ve medya kuruluşlarının geçen sezon da benzer asılsız iddialarla kamuoyunun karşısına çıktığı dikkat çekmektedir."

Ayrıca Galatasaray, transfer piyasasındaki faaliyetlerini "kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda büyük bir titizlikle ve gizliliği koruyarak" yürüttüğünü vurguladı. "Gerçeği yansıtmayan haberler ve spekülatif iddialar, kulübümüzün çalışma prensiplerini ve hedeflerini değiştirmeyecektir." Bu nedenle kulüp, kamuoyuna ve kendi taraftarlarına "yalnızca kulübümüzün resmî açıklamalarını esas almaları ve gerçeği yansıtmayan haberlere, spekülasyonlara ve bunları ısrarla dolaşıma sokan kişi ve medya kuruluşlarına itibar etmemeleri" yönünde "önemli bir çağrıda" bulundu.

Jamal Musiala'nın Bayern Münih ile daha uzun süreli sözleşmesi var

Musiala'nın Bayern Münih ile 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor ve Alman rekor şampiyonundaki durumu gerçekten karmaşık olsa da ayrılmayı düşünmüyor. Geçen yaz fibula kırığı yaşamasının ardından aylarca sahalardan uzak kalmış ve dönüşünü ancak yılın başında yapabilmişti. O tarihten bu yana yeteneğini yalnızca nadiren gösterebildi, Dünya Kupası'nda ise tüm Alman milli takımı gibi hayal kırıklığı yarattı. Almanya Milli Takımı'nın elenmesinin ardından, uzun süredir planlanan bir operasyonla metal plakası çıkarıldı ve duyumlara göre Münih ekibinin antrenmanlarına ancak Asya turunun ardından yeniden başlayacak.

Ancak yeni sezon öncesinde ofansif orta sahadaki pozisyonunda rekabet son döneme kıyasla daha da arttı. Michael Olise'nin merkeze yönelmesinin yanı sıra, 10 numara rolü yeni transfer Ismael Saibari'nin de tercih ettiği pozisyon. Serge Gnabry ile Lennart Karl da burada görev alabilecek isimler arasında yer alıyor.

Ancak Münih ekibi son dönemde, bir yıl önce yaşadığı ağır sakatlığın ardından eski gücüne dönüş yolunda onu desteklemek istediklerini kamuoyu önünde birkaç kez dile getirmişti. Sportif direktör Max Eberl, Musiala için "Biraz rahatlığını kaybetti, sihirli anlar eksik. Ama bunlar geri gelecek, buna yüzde 100 eminiz" dedi.

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Jamal Musiala'nın 2025/26 sezonunda Bayern Münih formasıyla performans verileri