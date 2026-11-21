Reklam

Yönetim kurulu başkanı Jan-Christian Dreesen ve başkan Herbert Hainer, genel kurul sırasında yaptıkları açıklamada Bayern Münih'in 2025'teki yüksek maliyetli sözleşme uzatımı sırasında Jamal Musiala'nın nörolojik işlev bozukluğundan haberdar olmadığını doğruladı.

Dreesen, "Böyle bir durumun söz konusu olmadığını varsayabilirsiniz" dedi. Buna rağmen, bugün geriye dönüp baktığında müzakerelerde Musiala veya danışmanları tarafından aldatıldığını düşündüğü iddiasını da reddetti: "Hayır, kesinlikle öyle değil." Hainer ise Bayern Münih'te bu durumun "önceden bilindiğini de kesinlikle düşünmediklerini" ekledi. Bu da artık 23 yaşında olan hücum oyuncusunun o zamana kadar herhangi bir sorun yaşamadığı ve hastalığından kendisinin de haberdar olmadığı anlamına geliyor.

O dönemde kariyerinin zirvesinde olan ve dünyanın en gelecek vadeden oyuncularından biri sayılan Musiala, Şubat 2025'te kendisine yıllık 25 milyon avro maaş sağlayan, 2030'a kadar geçerli bir sözleşme imzaladı. O tarihten bu yana sakatlıkları ve sağlık sorunları nedeniyle bu tutarın karşılığını vermeye yaklaşamadı bile.

Musiala, 2025 yazında kamış kemiğini kırdı ve aylarca sahalardan uzak kaldı. Dönüşünden itibaren çeşitli sağlık sorunları yaşadı; 2026 yazında iki hazırlık maçında sahada yere yığıldı ve ardından nörolojik işlev bozukluğunu kamuoyuna açıkladı. Sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl, o dönemde bu sorunlardan "geçen sezonun tamamı boyunca" haberdar olduklarını vurguladı. Yani en geç Temmuz 2025'ten, sözleşme uzatımından beş ay sonrasından beri.

Reklam Reklam

Bayern Münih yöneticilerinin açıklamaları bir kampanya izlenimi veriyor

Musiala son olarak kas lifi yırtığı nedeniyle iki ay sahalardan uzak kaldı. Tam dönüşüne yaklaşırken onursal başkan Uli Hoeneß ve Dreesen, yeniden en iyi formuna ulaşıp ulaşamayacağı konusunda şüphelerini dile getirdi. Ayrıca bu endişeler gerçekleşirse yüksek ücretli sözleşmesinin konuşulması gerektiğini belirttiler.

Related Topics

Gelecek maçlar LIL Şampiyonlar Ligi 15:00 FCB

Musiala, cuma akşamı 1. FC Köln ile 1-1 berabere kaldıkları maçta sahalara döndü. Ardından Karl-Heinz Rummenigge, Hoeneß ve Dreesen'in önceki sözlerinden daha sert ifadelerle tartışmayı alevlendirdi. Açıklamaların peş peşe gelmesi ve yöneticilerin giderek daha sert konuşması bir kampanya izlenimi yarattı; bu tutumun ardındaki gerçek nedenlere ilişkin soruları gündeme getirdi .

Dreesen ve Hainer genel kurulda tansiyonu düşürmeye çalıştı

Alphonso Davies veya Serge Gnabry gibi yüksek maaş alan ve sakatlığa yatkın diğer oyuncular geçmişte bu şekilde eleştirilmemişti. Peki neden Musiala? Dreesen, "Çünkü Jamal elbette olağanüstü bir oyuncuydu" dedi. "Çünkü sözleşmesini uzattığımız dönemdeki seviyesine yeniden ulaşmasını özellikle istiyoruz. Belki bu da bunun bir ifadesidir. Ama bunun ona baskı uygulamakla ilgisi yok. Böyle bir şeyin hiçbir anlamı olmaz."

Reklam

Dreesen'e göre işlev bozukluğu "neyse ki tedavi edilebilir". Ancak şunu da ekledi: "Fakat üst düzey sporda bu konuda neredeyse hiç deneyim yok. Bunu da açıkça söylemek gerekiyor." Genel olarak Dreesen ve Hainer, genel kurulda tansiyonu düşürmeye çalıştı . Hainer, yöneticilerin Musiala'ya yaklaşımını eleştiren bir üyenin konuşmasını kısa bir yanıtla geçiştirdi. Kulübün iki güçlü ismi ise toplantıda yoktu: Hoeneß grip, Rummenigge ise özel bir randevu nedeniyle katılmadı.