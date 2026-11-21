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Yönetim kurulu başkanı Jan-Christian Dreesen ve kulüp başkanı Herbert Hainer, yıllık genel kurul sırasında Bayern Münih'in 2025'teki yüksek maliyetli sözleşme uzatıldığında Jamal Musiala'nın nörolojik işlev bozukluğunu bilmediğini doğruladı.

Dreesen, "Bunun söz konusu olmadığından emin olabilirsiniz" dedi. Dreesen, bugün geriye dönüp baktığında, bu durumdan haberdar olmadığı için sözleşme görüşmelerinde Musiala veya danışmanları tarafından aldatılmış hissettiği iddiasını da reddetti: "Hayır, kesinlikle öyle değil." Hainer de Bayern Münih'te "bunun daha önceden bilindiğini hiç düşünmediklerini" ekledi. Yani artık 23 yaşında olan hücum oyuncusunun o zamana kadar herhangi bir sorunu yoktu ve kendisi de rahatsızlığından haberdar değildi.

O dönem kariyerinin zirvesinde olan ve dünyanın en çok gelecek vadeden oyuncularından biri sayılan Musiala, Şubat 2025'te kendisine yıllık 25 milyon avro maaş sağlayan, 2030'a kadar geçerli bir sözleşme imzaladı. Ancak o tarihten bu yana sakatlıkları ve sağlık sorunları nedeniyle bu ücretin karşılığını vermeye yaklaşamadı bile.

Musiala, 2025 yazında kaval kemiğini kırdı ve aylarca sahalardan uzak kaldı. Dönüşünden sonra farklı sağlık sorunları yaşadı. 2026 yazında iki hazırlık maçında sahada yere yığıldı ve ardından nörolojik işlev bozukluğunu kamuoyuna açıkladı. Sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl, o dönemde bu sorunlardan "geçen sezonun tamamı boyunca" haberdar olduklarını vurguladı. Yani en geç Temmuz 2025'ten, sözleşmenin uzatılmasından beş ay sonrasından beri.

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Bayern yöneticilerinin açıklamaları bir kampanya izlenimi veriyor

Musiala son olarak kas lifi yırtığı nedeniyle iki ay sahalardan uzak kaldı. Tam da dönüşüne yaklaşırken onursal başkan Uli Hoeneß ve Dreesen, bir daha en iyi formuna ulaşıp ulaşamayacağı konusunda şüphelerini dile getirdi. Ayrıca bu endişeler gerçekleşirse yüksek ücretli sözleşmesinin konuşulması gerektiğini söylediler.

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Musiala, cuma akşamı 1. FC Köln ile 1-1 biten maçta sahalara döndü. Ardından Karl-Heinz Rummenigge, Hoeneß ve Dreesen'inkilerden daha sert sözlerle tartışmayı alevlendirdi. Yöneticilerin giderek sertleşen açıklamalarının peş peşe gelmesi bir kampanya izlenimi verdi ve işin arka planında gerçekte ne olduğuna dair sorular doğurdu .

Dreesen ve Hainer genel kurulda tansiyonu düşürmeye çalıştı

Alphonso Davies veya Serge Gnabry gibi yüksek ücret alan ve sakatlığa yatkın diğer oyuncular geçmişte bu şekilde hedef alınmamıştı. Peki neden Musiala? Dreesen, "Çünkü Jamal elbette olağanüstü bir oyuncuydu" dedi. "Çünkü sözleşmesini uzattığımız zamanki seviyesine yeniden dönmesini özellikle istiyoruz. Belki de bu açıklamalar bunun bir yansımasıdır. Ama amaç ona baskı yapmak değil. Bunun hiçbir anlamı da yok."

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Dreesen'e göre işlev bozukluğu "neyse ki tedavi edilebilir". Ancak şunu da ekledi: "Fakat üst düzey sporda bu konuda neredeyse hiç deneyim yok. Bunu da açıkça söylemek gerek." Dreesen ve Hainer, yıllık genel kurulda genel olarak tansiyonu düşürmeye çalıştı . Hainer, yöneticilerin Musiala'ya yaklaşımını eleştiren bir üyenin sözlerini kısa bir yanıtla geçiştirdi. Kulübün iki güçlü ismi ise toplantıda yoktu: Hoeneß grip olduğu, Rummenigge ise özel bir işi bulunduğu için katılmadı.