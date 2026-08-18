Teknik direktör Vincent Kompany, Heidenheim’de Musiala’yı 61. dakikada yeni transfer Isamel Saibari için oyundan aldı. Sadece altı dakika sonra 23 yaşındaki hücum oyuncusu orta sahada yere yığıldı - sahne, Leipzig maçındaki olaya benziyordu. Takım arkadaşları Jonathan Tah ve Harry Kane hemen yanına koştu, çok kısa süre içinde iki takımın oyuncuları onun etrafında çember oluşturdu, aynı anda acil servis doktorları da sahaya girdi.

Kısa bir tedavi arasının ardından Musiala ayağa kalktı ve bir görevlinin desteğiyle, biraz sersemlemiş halde çizgiye doğru sendeleyerek yürüdü. Birkaç metre sonra geri döndü ve ardından karşı taraftan stadın iç koridorlarına gitti. Bu sırada taraftarlar ona tezahüratlarla destek verdi. Stat anonsçusu, onun yerine Cassiano Kiala’nın oyuna girdiğini duyurduğunda Voith-Arena’da alkış koptu.

Musiala’nın sağlık durumu sorulduğunda, Sportif Yönetim Kurulu Üyesi Max Eberl maç bitiminin hemen ardından karma alanda şöyle konuştu: "Jamal yakın zamanda bununla ilgili açıklama yapacak. Biz biliyorduk ve biliyoruz." Peki şu anda nasıl? "Soyunma odasında, üstünü değiştiriyor, duş alıyor."

FC Bayern’in 4-2’lik galibiyeti ikinci planda kaldı

Musiala, cumartesi günü RB Leipzig ile oynanan hazırlık maçında da (3-1) bitime kısa süre kala yaşadığı güç kaybı nedeniyle yere yığılmıştı. İddiaya göre sonrasında baş dönmesi, dolaşım problemleri ve 30 derecenin üzerindeki sıcaklıklardan şikayet etti. Pazartesi günü kampüsteki takım tanıtımında yer almadı, bunun yerine bireysel bir çalışma gerçekleştirdi. "En önemlisi, iyi olması. Bunun dışındaki hiçbir şey hakkında bir şey söylenemez" demişti Eberl o gün.

Buna rağmen Musiala’nın Heidenheim karşısında görev alması biraz sürpriz oldu. En azından bu kez sıcaklığın herhangi bir rol oynamadığı söylenebilir, çünkü Heidenheim’de salı akşamı hava sadece yaklaşık 18 dereceydi. Musiala’nın ilk çöküşten bu kadar kısa süre sonra neden yeniden oynadığı sorusuna Eberl sadece şu yanıtı verdi: "Jamal açıklama yapacak."

Münih ekibinin hazırlık maçını sonunda 4-2 kazanması ikinci planda kaldı. FC Bayern’in gollerini Felipe Chavez, Arijon Ibrahimovic, Luis Diaz ve yeni transfer Nathaniel Brown kaydetti. Münih ekibi cumartesi günü Süper Kupa’da deplasmanda Borussia Dortmund ile karşılaşacak.

Musiala, bir yıldan uzun süre önce Kulüpler Dünya Kupası’nda fibulasını kırmış ve ayak bileğinde ağır hasar almıştı. Ocak ayında sahalara döndü, ancak o zamandan beri henüz eski gücüne kavuşamadı. Hayal kırıklığı yaratan Dünya Kupası’nın hemen ardından sol ayağındaki metal plakayı çıkarttırdı.