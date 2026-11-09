Bayern Münih Onursal Başkanı Uli Hoeness, yıldız oyun kurucu Jamal Musiala'nın geleceğine ilişkin endişeleri artırdı. Hoeness, Musiala'nın önceki performans düzeyine dönmekte zorlanabileceğini söyledi. 23 yaşındaki Almanya millî futbolcusu, kulübün sezon öncesi hazırlık programı sırasında birkaç kez yere yığılmasının ardından ortaya çıkan karmaşık bir nörolojik rahatsızlıkla mücadele ediyor.

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Nörolojik teşhis Bayern yıldızının yükselişini durdurdu

Alman forvet, Bayern'in sezon öncesi hazırlıkları sırasında dört gün içinde iki kez yere yığıldı. Ardından yapılan tıbbi tetkikler, tedavi edilebilir bir nörolojik işlev bozukluğu olduğunu ortaya koydu. Bu durum, oyuncunun uzun vadeli fiziksel dayanıklılığına ilişkin soruları beraberinde getirdi.

Bu teşhise rağmen 23 yaşındaki oyuncu, mevcut sezona iyi bir başlangıç yapmayı başardı. Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalmadan önce tüm kulvarlarda çıktığı dört maçta iki gol attı.

Hoeness, karmaşık rahatsızlığın nasıl yönetildiğini anlattı

Bavyera merkezli yayın kuruluşu BR24'e konuşan Hoeness, oyun kurucunun durumuna ilişkin ciddi bir değerlendirmede bulundu. Bayern yönetiminden Hoeness, kulübün sağlık ekibiyle oyuncunun daha önce karşılaşmadıkları bir durumla uğraştığını kabul etti.

Hoeness, “Bu vakada bir ikilemle karşı karşıyayız. Çünkü basitçe iyileştirilemeyecek bir hastalığı var, ancak ilaç kullanımıyla belirli ölçüde kontrol altında tutulabiliyor” dedi.

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Üst düzey futbolun ağır talepleri nedeniyle Musiala'nın, rahatsızlığın ortaya çıkmasından önceki “performans düzeyine bir daha ulaşamayabileceği” uyarısında da bulundu.

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Matthaus, sözleri bir motivasyon taktiği olarak yorumladı

Tıbbi açıklamalar endişe verici olsa da Almanya efsanesi Lothar Matthaus, onursal başkanın kamuoyuna yaptığı yorumların psikolojik bir yönü olduğuna inanıyor. Eski Bayern kaptanı, Hoeness'in Chelsea altyapısından yetişen oyuncuya bilinçli olarak meydan okuduğunu öne sürdü.

“Onu biraz kışkırtıyor. Mesele sadece onu pamuklara sarmak değil. Bazen zorluklarla mücadele etmesi de gerekiyor” diyen Matthaus, Sky90'a şöyle konuştu: “Uli bu açıklamasıyla o zorluğu yaratmak istedi.”

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Matthaus, bu sert yaklaşımın genç forveti kendini kanıtlamaya itebileceğini de ekledi: “Böyle bir şey söylemesinde sorun yok. Çünkü her şeyi olumlu göstermeye çalışıp bir şekilde geri dönmesini bekleyemeyiz. Jamal Musiala'nın yerinde olsaydım, bu Uli'ye geri döndüğümü göstermek için yeterli motivasyon olurdu.”

Antrenmanlara dönüş sürecinde sözleşme güvencesi

Bayern, 2030'a kadar süren sözleşmesiyle geleceğini güvence altına aldığı Musiala'ya tam destek sözü verdi. EURO 2024 Altın Ayakkabı ödülünü paylaşan ve Alman devinde 235 maçta 71 gol ile 38 asiste ulaşan hücum oyuncusu, şu anda yeniden tam formuna kavuşmak için çalışıyor.

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Ayrı bir arka adale sakatlığı nedeniyle eylül ayından bu yana Bayern forması giymeyen Musiala, kısa süre önce antrenman sahasına döndü. Avrupa futbolunun en üst düzeyinde hâlâ başarılı olabileceğini göstermeyi hedeflerken öncelik, çalışma yükünü dikkatle yönetmek olacak.