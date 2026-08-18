Jamal Musiala, salı günü Bayern Münih’in bir maçında yeniden fenalaştı. Olay, orta sahanın Heidenheim karşısında 2-4 kazanılan hazırlık maçında oyuna girmesinden kısa süre sonra yaşandı.

Musiala salı günü bir saatlik oyunun ardından sahaya çıktı. Oyuna girişinden dört dakika sonra oyun kurucu yere yığıldı, bunun üzerine iki takımın oyuncuları onun etrafında bir çember oluşturdu. Sağlık ekipleri Musiala’yla hızla ilgilendi ve Alman oyuncu tedavisinin ardından sahayı kendi başına terk edebildi.

Almanya Milli Takımı oyuncusu cumartesi günü de fenalaşmıştı. Bu da RB Leipzig ile oynanan hazırlık maçının son bölümünde oyuna girdikten kısa süre sonra gerçekleşmişti. Musiala yere oturdu ve birkaç görevlinin yardımına ihtiyaç duydu.

Cumartesi günü başta takım arkadaşı Ismael Saibari olmak üzere büyük korku yaşandı. Musiala sonunda sahayı yardım almadan terk etti ve bu durum Bayern’de herkesin derin bir nefes almasını sağladı.

Teknik direktör Max Eberl, RB Leipzig karşılaşmasının ardından Musiala hakkında bir güncelleme paylaştı. "Şu anda durumu iyi. Ve en önemlisi de bu. Bunun dışında henüz çok fazla bir şey söyleyemeyiz" dediği Sport1 tarafından aktarıldı.

Musiala, üst üste iki hazırlık maçında fenalaşmasıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Bayern, cumartesi günü Almanya Süper Kupa maçında Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek.