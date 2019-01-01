Jamaika, tek golle yarı finalde: 1-0
Yorum()
AFP
2019 Gold Cup çeyrek final maçında Jamaika ile Panama karşı karşıya geldi.
İlk yarısı 0-0 biten maçın 75. dakikasında Darren Mattocks, penaltıdan bulduğu golle Jamaika'yı 1-0 öne geçirdi ve karşılaşmanın sonucunu belirledi.
Süper Lig ve Avrupa'dan son dakika transfer haberleri
Bu skorla birlikte Jamaika, Haiti ve Meksika'nın ardından yarı finale yükselen üçüncü ekip oldu.
Yarı finale yükselecek son takım, ABD - Curaçao maçının ardından belli olacak.