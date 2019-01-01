Jamaika, tek golle yarı finalde: 1-0

CONCACAF Gold Cup çeyrek final mücadelesinde Jamaika, Panama'yı 1-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

2019 Gold Cup çeyrek final maçında ile karşı karşıya geldi.

İlk yarısı 0-0 biten maçın 75. dakikasında Darren Mattocks, penaltıdan bulduğu golle Jamaika'yı 1-0 öne geçirdi ve karşılaşmanın sonucunu belirledi.

Bu skorla birlikte Jamaika, Haiti ve 'nın ardından yarı finale yükselen üçüncü ekip oldu.

Yarı finale yükselecek son takım, - Curaçao maçının ardından belli olacak.