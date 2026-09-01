Manchester City, kanat oyuncusu Iliman Ndiaye ile Everton'dan gelmek üzere toplam bedeli 65 milyon sterline ulaşan bir transfer anlaşması yaptığını resmen açıkladı.

Sky Sports'a göre anlaşma, Everton'ın sabit bedel olarak 60 milyon sterlin almasının yanı sıra bonuslar ve değişkenler şeklinde 5 milyon sterlin daha almasını içeriyor.

Manchester City'nin açıklamasına göre 26 yaşındaki oyuncu, kulüple 5 yıllık bir sözleşmeye imza attı.

Ndiaye'nin Manchester City'ye transferi, kulübün Hollandalı Cody Gakpo ile anlaşma sağlayamamasının ardından gerçekleşti. Liverpool, oyuncusundan vazgeçmesi için yapılan 80 milyon sterlinlik teklifi reddetti; bu durum City'yi alternatif bir seçenek olarak Everton'ın kanat oyuncusuna yöneltti.

Liverpool, transfer döneminin kapanmasından önce uygun bir yedek ile anlaşma yapabilme konusundaki endişeleri nedeniyle Gakpo'nun ayrılığına onay vermekte tereddüt ediyordu.

City, ay içinde daha önce Savinho ve Omar Marmuş'un Tottenham'a ayrılmasına izin vermesinin ardından, bir orta saha oyuncusuyla anlaşmanın yanı sıra kanat mevkisindeki seçeneklerini güçlendirmeyi hedefliyordu.

İkilinin ayrılığı, Enzo Maresca'nın kanatlardaki seçeneklerini daraltmıştı; nitekim Cuma günü Crystal Palace karşısında alınan galibiyet sırasında takımın yedek kulübesinde hiçbir kanat oyuncusu yer almamış, teknik direktörün doğal bir kanat oyuncusu olmadığını kabul etmesine rağmen Phil Foden maça kanat mevkisinde başlamıştı.

Bu gelişme, çeşitli basın raporlarına göre Manchester City'nin Chelsea'den Enzo Fernández'i kadrosuna katacağı ve İngiltere Ligi tarihinin en pahalı transferi olacak büyük anlaşmasını açıklamaya hazırlandığı bir dönemde geldi.

Ndiaye, transferinin tamamlanmasının ardından şunları söyledi: "Böyle bir fırsat elde etmek için hayatım boyunca çalıştım."

Ndiaye sözlerine şöyle devam etti: "Manchester City dünyanın en iyi kulüplerinden biri ve ben küçüklüğümden beri onun tüm kupaları kazandığını izledim. Böyle özel bir hikâyede kendi bölümümü yazabilecek olmak, hayatın fırsatı ve ben bunu iki elimle sıkıca yakalamaya kararlıyım."

Şöyle sürdürdü: "Yolculuğum her zaman kolay olmadı, ama en büyük kupalar için mücadele eden bir takımla oynayabileceğime her zaman inandım ve şimdi buradayım. Bu gerçekten harika bir duygu."

Oyuncu şöyle açıkladı: "Topu yerde oynamayı, mümkün olduğunca çok gol atmayı hedefleyen hücumcu bir takımın parçası olmayı seviyorum; bu yüzden Manchester City'nin benim için ideal yer olduğunu biliyorum."

Kulübün sportif direktörü Hugo Viana ise şunları söyledi: "Iliman son derece yetenekli bir futbolcu. Bu seviyeye ulaşmak için çok sıkı çalıştı ve onunla yaptığım ilk konuşmada, ne kadar mütevazı olduğu ve olabileceği en iyi oyuncu olmaya ne kadar kararlı olduğu hemen belli oldu."

Şöyle ekledi: "Manchester City taraftarlarının onu takım formasıyla oynarken izlemekten büyük keyif alacağından zerre kadar şüphem yok."

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