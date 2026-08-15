Liverpool forveti Hollandalı Cody Gakpo, kişisel şartlar konusunda Tottenham Hotspur ile "prensipte anlaşmaya" vardıktan sonra yaz transfer döneminde Anfield'dan ayrılmaya yaklaştı.

Bu gelişme, Londra ekibinin, 2023 kış transfer döneminde takıma katılmasından bu yana Liverpool'da parlayan Hollandalı milli oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerini yoğunlaştırmasının ardından geldi.

De Zerbi, Gakpo'yu kadrosuna katmakta ısrarlı

Hollanda gazetesi "Voetbal International"ın haberine göre, Gakpo'nun kulüple kişisel sözleşme maddeleri konusunda prensipte anlaşmaya varmasının ardından Tottenham, transferi bitirme yolunda önemli bir adım atmayı başardı.

Haberlerde, Tottenham'ın transferle ilgili Liverpool ile doğrudan temasa geçmesinin ardından, oyuncunun kuzey Londra'ya kalıcı transferinin gerçekleşebileceği yönünde tüm taraflar arasında artan bir kanaatin hâkim olduğu belirtiliyor.

Gakpo, birden fazla mevkide oynayabilme özelliği sayesinde hücum sistemine daha fazla esneklik kazandırabilecek bir unsur olarak gördüğü Hollandalı forveti isteyen teknik direktör Roberto De Zerbi'nin başlıca hedefi konumunda.

İtalyan teknik direktörün, Tottenham'ın Manchester City'nin Brezilyalı kanat oyuncusu Savinho ile anlaşmayı başarması hâlinde bile Gakpo'yu kadrosuna katma isteğinden vazgeçmeyeceği anlaşılıyor.

Liverpool, Gakpo'nun fiyatını belirledi

Son gelişmelere rağmen Liverpool, oyuncunun kulüple sözleşmesinin 2030 yazına kadar sürmesi de göz önüne alındığında, Gakpo'yu satmaya zorlayacak herhangi bir mali baskıyla karşı karşıya değil.

Ancak Liverpool yönetimi, oyuncu için belirledikleri ve yaklaşık 60 milyon sterlin olarak öngörülen mali değere denk gelen resmi bir teklif gelmesi hâlinde ayrılığına onay verebilir.

Gakpo'nun transferi gerçekleşirse, özellikle yaz transfer döneminin son saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte Liverpool'un uygun bir alternatif bulmak için transfer piyasasına geri dönmesi gerekecek.

Gakpo'nun ayrılığı Barcola transferinin kapısını aralıyor

Gakpo'nun ayrılığı, kanatlarda yeni seçenekler aramaya devam eden Liverpool'u en önemli hücum unsurlarından birinin yerini doldurmak için girişimlerini yoğunlaştırmaya itebilir.

Liverpool, kulüp yönetiminin finanse etmek için Gakpo'nun satışından beklenen mali gelirden yararlanabileceği iddialı bir transferle, Paris Saint-Germain'in Fransız kanat oyuncusu Bradley Barcola'yı kadrosuna katma girişimiyle güçlü bir şekilde anılıyor.