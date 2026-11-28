Newcastle United'ın Alman teknik direktörü Matthias Jaissle, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'deki eski öğrencisi İngiliz Ivan Toney'nin adını yeniden ara transfer dönemi spekülasyonlarının odağına taşıdı. Jaissle, Al Ahli'de birlikte çalıştığı golcü hakkında konuştu ancak oyuncunun yeniden İngiltere'ye dönme ihtimaline dair net bir yanıt vermedi.

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Jaissle'nin açıklamaları, Premier Lig'de pazar günü oynanacak Brighton maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında geldi. Alman teknik adam, Newcastle'ın ocak ayında Al Ahli'nin golcüsünü kadrosuna katma ilgisiyle ilgili bir soruyu yanıtladı.

Alman çalıştırıcı, Toney'nin yeteneklerine duyduğu hayranlığı inkâr etmedi ancak kulübü tarafından resmi bir girişim ya da müzakere olduğunu doğrulamaktan kaçındı. İngiliz golcüyü övmekle yetinen Jaissle, "Ivan harika bir futbolcu. Daha önce onunla çalıştım ve çok sayıda gol attı ama bu söylentiler hakkında yorum yapmayacağım" dedi.

Bu yanıtla Jaissle, Toney'nin geleceğine ilişkin spekülasyonların sürmesine neden oldu. Özellikle ikilinin Al Ahli'deki ortak geçmişi, teknik adama oyuncunun potansiyelini yakından tanıma fırsatı veriyor. Toney, Jaissle'nin Suudi Arabistan ekibini çalıştırdığı dönemde takımın en önemli hücum silahlarından biriydi.

Toney: İngiltere'nin gözünü diktiği hücum silahı

İngiliz kulüplerinin Ivan Toney'ye ilgisi, oyuncunun bu sezon Al Ahli formasıyla sergilediği dikkat çekici gol performansının ardından geldi. Takımının en etkili hücum silahlarından birine dönüşen Toney, sezonun ikinci yarısı öncesinde hücum hattını güçlendirmek isteyen pek çok kulübün dikkatini çekmeyi başardı.

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İlgi yalnızca Newcastle ile sınırlı değil. İngiliz golcünün adı, önümüzdeki ara transfer döneminde Premier Lig'e dönme ihtimalinin giderek daha fazla konuşulmasıyla birlikte Manchester United, Crystal Palace ve Tottenham Hotspur ile de anılıyor.

Daha önce Brentford'da başarılı bir dönem geçiren Toney, 2024 yazında Al Ahli'ye transfer oldu ve takımın en önemli yabancı oyuncularından biri haline geldi. Kulübün kıtasal başarılarına katkı sağlayan Toney, Al Ahli ile 2025 ve 2026 yıllarında üst üste iki kez AFC Şampiyonlar Ligi Elit şampiyonluğu yaşadı, ayrıca Suudi Süper Kupası'nı kazandı.

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Olağanüstü rakamlar ve Al Ahli ile uzun vadeli sözleşme

Transfermarkt verilerine göre 30 yaşındaki golcü, bu sezon Al Ahli formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 17 maçta 16 gol atıp 4 de asist yaparak etkileyici bir dönem geçiriyor.

Bu istatistikler, Toney'nin transfer piyasasındaki değerini artırıyor. Özellikle gol atma ve pozisyon üretme becerilerini bir arada sunabilmesi, onu Premier Lig deneyimine sahip bir golcü arayan İngiliz kulüpleri için cazip bir seçenek haline getiriyor.

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Adı İngiltere'ye dönüşle anılsa da Al Ahli'nin tutumu, oyuncunun geleceğini belirleyecek temel unsur olmaya devam ediyor. Toney'nin kulüple Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu da onu transfer etmeye yönelik her girişimin Al Ahli yönetiminin net bir tutum ortaya koymasını gerektireceği anlamına geliyor.

Jaissle'nin övgüleri ve ilgilenen kulüp sayısının artmasıyla birlikte Toney'nin adının ara transfer döneminde sıkça gündeme geleceği görülüyor. Ancak Newcastle teknik direktörünün açıklaması şimdilik oyuncuya duyulan hayranlık ve söylentilere yorum yapmayı reddetmenin ötesine geçmedi, gerçek bir müzakere olduğu da doğrulanmadı.